"Астон Вилла" потратит 50 млн. фунтов на трех игроков

Новичок Премьер-Лиги "Астон Вилла" планирует потратить 50 миллионов фунтов на трех игроков, которые способны помочь команде Дина Смита в высшем дивизионе.

Напомним, "вилланы" выиграли плей-офф Чемпионшипа, не сумев сделать этого год назад, и сезон 2018/19 начнут в Премьер-Лиге.



По информации Daily Mail, Смит определил несколько ключевых позиции, которые он планирует укрепить для выступлений в элите.



В первую очередь Смит надеется забетонировать последний рубеж с помощью Джека Батленда из "Суонси". За голкипера сборной Англии "вилланы" готовы отдать 25 миллионов фунтов.



Также "Астон Вилла" нацелена на левого защитника "Саутгемптона" Мэтта Таргетта и оборонительного полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса, оцениваемых в 10 и 15 млн. фунтов, соответственно.