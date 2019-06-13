"Астон Вилла" потратит 50 млн. фунтов на трех игроков
Новичок Премьер-Лиги "Астон Вилла" планирует потратить 50 миллионов фунтов на трех игроков, которые способны помочь команде Дина Смита в высшем дивизионе.
Напомним, "вилланы" выиграли плей-офф Чемпионшипа, не сумев сделать этого год назад, и сезон 2018/19 начнут в Премьер-Лиге.
По информации Daily Mail, Смит определил несколько ключевых позиции, которые он планирует укрепить для выступлений в элите.
В первую очередь Смит надеется забетонировать последний рубеж с помощью Джека Батленда из "Суонси". За голкипера сборной Англии "вилланы" готовы отдать 25 миллионов фунтов.
Также "Астон Вилла" нацелена на левого защитника "Саутгемптона" Мэтта Таргетта и оборонительного полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса, оцениваемых в 10 и 15 млн. фунтов, соответственно.
13.06.2019 09:00
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