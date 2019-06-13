Артета не удивлен победой "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов

Ассистент главного тренера "Манчестер Сити" Микель Артета объяснил, почему его клуб не смог выиграть Лигу Чемпионов в минувшем сезоне, а "Ливерпуль" — смог.

В сезоне 2018/19 "горожане" собрали все три трофея на внутренней арене, а в Лиге Чемпионов выбыли со стадии 1/4 финала, пропустив дальше "Тоттенхэм".



По мнению Артеты, "Сити" совершил слишком много ошибок в Лиге Чемпионов. Победой же "Ливерпуля" Микель не удивлен, ведь у "красных" есть "Энфилд".



"Нам не хватило надежности. Мы совершили слишком много ошибок. Не совершай ошибок сам, и заставляй ошибаться соперника — именно к этому в последнее время сводятся матчи в Лиге Чемпионов. Иначе победить невозможно, потому что соперник накажет тебя. Если ты пропустишь два гола и дашь повод для пенальти, ты вылетел".



"Я не удивлен победой "Ливерпуля", потому что в двухматчевом противостоянии их очень сложно одолеть".



"Энфилд" был единственным местом в моей игровой карьере, где я чувствовал себя в ступоре. Это происходило с "Арсеналом". Они забивают первый, второй, везде кружат эти красные футболки... И вот ты уже уступаешь пять мячей".



"Ты говоришь: "Я не знаю, что происходит. Пожалуйста, остановите игру, потому что я не понимаю, где я". Трибуны очень их подгоняют, а на поле они подвергают тебя такому давлению... Это сложно объяснить, но такого со мной не происходило нигде, кроме "Энфилда".



"Барса" удивила меня манерой, в которой они пропустили некоторые голы, но на "Энфилде" ты можешь пропустить пять и не понять, как это произошло. Ни в Испании, ни в Греции, ни в Германии у меня не было такого ощущения. Даже на "Олд Траффорд", — сообщил Артета Marca.