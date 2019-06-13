Артета не удивлен победой "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов

Микель Артета Ассистент главного тренера "Манчестер Сити" Микель Артета объяснил, почему его клуб не смог выиграть Лигу Чемпионов в минувшем сезоне, а "Ливерпуль" — смог.

В сезоне 2018/19 "горожане" собрали все три трофея на внутренней арене, а в Лиге Чемпионов выбыли со стадии 1/4 финала, пропустив дальше "Тоттенхэм".

По мнению Артеты, "Сити" совершил слишком много ошибок в Лиге Чемпионов. Победой же "Ливерпуля" Микель не удивлен, ведь у "красных" есть "Энфилд".

"Нам не хватило надежности. Мы совершили слишком много ошибок. Не совершай ошибок сам, и заставляй ошибаться соперника — именно к этому в последнее время сводятся матчи в Лиге Чемпионов. Иначе победить невозможно, потому что соперник накажет тебя. Если ты пропустишь два гола и дашь повод для пенальти, ты вылетел".

"Я не удивлен победой "Ливерпуля", потому что в двухматчевом противостоянии их очень сложно одолеть".

"Энфилд" был единственным местом в моей игровой карьере, где я чувствовал себя в ступоре. Это происходило с "Арсеналом". Они забивают первый, второй, везде кружат эти красные футболки... И вот ты уже уступаешь пять мячей".

"Ты говоришь: "Я не знаю, что происходит. Пожалуйста, остановите игру, потому что я не понимаю, где я". Трибуны очень их подгоняют, а на поле они подвергают тебя такому давлению... Это сложно объяснить, но такого со мной не происходило нигде, кроме "Энфилда".

"Барса" удивила меня манерой, в которой они пропустили некоторые голы, но на "Энфилде" ты можешь пропустить пять и не понять, как это произошло. Ни в Испании, ни в Греции, ни в Германии у меня не было такого ощущения. Даже на "Олд Траффорд", — сообщил Артета Marca.


Метки Артета, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2019 08:00

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  1. mikkiynwa 13.06.2019 09:12 # mikkiynwa
    ПРОСТО ССЫМ НА ВСЕХ СВЕРХУ
    КОРОЛИ ЕВРОПЫ!

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  2. lampard78 13.06.2019 08:53 # lampard78
    Если меня что и удивило в том противостоянии с Барсой, то только то, как Барса умудрилась выиграть 3:0 в равном матче и не имея моментов. Как раз второй матч вопросов не вызывает - Ливер ещё прибавил - и Барса ожидаемо рассыпалась. Просто Ливер на сегодняшний день сильнее Барсы и никакой магии Энфилда тут нет.

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  3. scouser2005 13.06.2019 08:46 # scouser2005
    Что то много стало этого Артеты.. Он что с луны недавно свалился?

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  4. electric 13.06.2019 08:29 # electric
    Энфилд - футбольная мекка. Всё здесь будут в ступоре.

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  5. firmino9 13.06.2019 08:03 # firmino9
    Короли признают чемпионов

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