Лукас Торрейра: "В Италии было лучше"

Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра признался, что в Италии чувствовал себя комфортнее, чем в Англии.

Прошлым летом "канониры" заплатили "Сампдории" 26 миллионов фунтов за Торрейру. Лукас очень ярко начал свою английскую карьеру, однако сохранить эту форму на весь сезон не смог.



Недавно в прессе появились слухи, что интерес к Торрейре проявляет "Милан", находящийся на пороге назначения главным тренером Марко Джампаоло, с которым Лукасу довелось поработать в "Сампдории".



Если такое предложение действительно поступит 23-летнему уругвайцу, он может всерьез задуматься об уходе из "Арсенала".



"Как я чувствую в Англии? Я не вижу большого количества вещей, которые доставляют мне удовольствие. Думаю, в Италии было лучше. Англия — это совершенно другой мир, очень большая страна".



"Из-за языкового барьера я не могу взаимодействовать со своими партнерами по команде и с людьми. Очень сложно, когда ты не можешь общаться".



"Еще этот климат. Ты выходишь утром на улицу, а там пасмурно. Ты возвращаешься поздно домой, и все равно пасмурно".



"Это немного странно, потому что здесь (в Уругвае) мы привыкли, что на небе всегда солнце или почти всегда. Но позади год, и я немного к этому привык".



"Мне также пришлось привыкать к тому, чтобы играть каждые три дня, и это очень тяжело. Там гораздо больше матчей. Но я все равно доволен тем, как провел этот год", — сообщил Торрейра Ovacion.