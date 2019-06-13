Гиггз: "Джеймс — самый быстрый игрок, что я видел"

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз рассказал, какого игрока получил его бывший клуб "Манчестер Юнайтед" в лице вингера Даниэля Джеймса.

Накануне "красные дьяволы" совершили свое первое приобретение в летнее трансферное окно, окончательно оформив переход 21-летнего Джеймса из "Суонси" стоимостью 18 миллионов фунтов, включая бонусы.



В интервью официальному веб-сайту "Юнайтед" Гиггз, легенда клуба, представил болельщикам "красных дьяволов" их новобранца.



"В первую очередь его лучшее качество — это его скорость. Я имею ввиду, что за всю свою карьеру я никогда не видел столь же быстрого игрока, как он. Это говорит о многом, ведь мне, как вы знаете, довелось поиграть вместе и против многих быстрых игроков".



"Он может играть на множестве позиций — на любом месте в тройке нападения. В этом году ему немного довелось поиграть нападающего, чего он делал часто прежде, но он выглядел комфортно".



"Он кошмар для защитников. Он не такой крупный игрок, поэтому его сложно схватить руками. Он владеет обеими ногами, может забивать голы и создавать голы", — сообщил Гиггз.