Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" попытается перехватить Антуана Гризманна. "Ливерпуль" возобновил интерес к Набилю Фекиру. "Челси" смирился с трансферным запретом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

ПСЖ вырвался вперед в борьбе за Маттейса Де Лигта из "Аякса", предложив 19-летнему защитнику зарплату в 340 тысяч фунтов в неделю. (The Guardian)



"Манчестер Юнайтед" предпримет отчаянную попытку перехватить у "Барселоны" нападающего Антуана Гризманна, предложив "Атлетико" 95 млн. фунтов. (The Sun)



"Юнайтед" обсуждает покупку полузащитника Ивана Ракитича, который больше не нужен "Барселоне" после трансфера Френки Де Йонга. Каталонцы готовы отпустить 31-летнего хорвата за 49 млн. фунтов. (Daily Record)



"Ливерпуль" возобновил интерес к плеймейкеру "Лиона" Набилю Фекиру. (Le Progres)



"Ливерпуль" потребовал от "Лидса" 12 млн. фунтов за Райана Кента. (Goal)



"Тоттенхэм" предложил рекордные для своего клуба 60 млн. фунтов за полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле. (The Sun)



"Челси" не будет выкупать у "Реала" полузащитника Матео Ковачича, и тот теперь, вероятно, перейдет в "Интер". (Daily Mail)



"Арсенал" продвинулся в переговорах о покупке 18-летнего защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба. (Le10Sport)



"Арсенал" дал "Наполи" время до конца недели, чтобы определиться насчет выкупа голкипера Давида Оспины. (The Sun)



"Манчестер Сити" позволит голкиперу Аро Муричу уйти в аренду на следующий сезон. (Daily Mail)



Другое



Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи прибыл в Лондон, чтобы заключить сделку с "Челси" по тренеру Маурицио Сарри. (Calciomercato)



"Челси" не отпустит Сарри без компенсации. (Daily Mail)



УЕФА примет решение о наказании "Сити" за нарушения правил финансового фейр-плей в течение ближайших недель. (The Sun)



"Челси" приступил к отбыванию трансферного запрета — апелляция "синих" в CAS будет рассмотрена уже после закрытия окна. (The Sun)



Спортивный арбитражный суд приостановил дисквалификацию агента Мино Райолы до вынесения окончательного вердикта в июле. (Sky Sports)



Президент "Кардиффа" Мехмет Далман собирается купить "Чарльтон" за 30 млн. фунтов. (Daily Mail)



Экс-капитан сборной Северной Ирландии Аарон Хьюз завершил игровую карьеру. (Sky Sports)



Бывший тренер "Саутгемптона" и "Питерборо" Боб Хиггинс был приговорен к 24 годам и трем месяцам тюрьмы за сексуальные притеснения в отношении юных игроков. Его жертвами стали 24 начинающих футболиста в течение 25 лет. (Sky Sports)