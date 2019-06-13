Матич призвал "Юнайтед" подготовиться к борьбе за трофеи

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич призвал своих партнеров тщательно подготовиться к борьбе за трофеи в новом сезоне.

Серьезно сбавив обороты в концовке сезона 2018/19, "красные дьяволы" финишировали только на шестой позиции в Премьер-Лиге — на таком же расстоянии от взявшего титул "Манчестер Сити", как и от вылетевшего "Кардиффа".



Даже главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признает, что в новом сезоне его команда не будет среди претендентов на чемпионство, однако Матич не хочет снова остаться без трофеев.



"Думаю, мы должны быть сосредоточены с самого первого дня, чтобы подготовить себя физически и психологически к предстоящему сезону".



"Мы должны мыслить в позитивном ключе. Мы хотим выигрывать трофеи, поэтому, думаю, каждый должен подготовиться соответствующим образом".



"У нас в коллективе всегда отличное настроение. Но прошлым летом у нас было не так много времени отдохнуть из-за Чемпионата Мира", — цитирует Матича Sky Sports.