"Ливерпуль" хочет за Ловрена минимум 25 млн. фунтов

"Ливерпуль" потребует более 25 миллионов фунтов от клубов, заинтересованных в центральном защитнике Деяне Ловрене.

Ранее в среду стало известно, что "Милан" сделал Ловрена своей целью номер один на летнее трансферное окно.



По информации Liverpool Echo, представители итальянского клуба пока не выходили на контакт с "красными", однако данный интерес действительно существует.



Утверждается, что на "Энфилде" допускают продажу 29-летнего хорвата, у которого есть контракт до 2021 года, однако Деян уйдет только по устраивающей "Ливерпуль" цене.



В данный момент "Ливерпуль" оценивает Ловрена минимум в 25 млн. фунтов — на 5 млн. больше той суммы, за которую сами "красные" купили Деяна у "Саутгемптона" пять лет назад.



"Ливерпуль" не собирается рассматривать предложения ниже 25 млн. фунтов, а в случае расставания с Ловреном выйдет на трансферный рынок для покупки еще одного центрального защитника в компанию к Виргилу Ван Дейку, Джо Гомесу и Жоэлю Матипу.



Добавим, что Ловрен сыграл только 18 из 53 матчей "Ливерпуля" в минувшем сезоне.