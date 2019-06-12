"Ливерпуль" хочет за Ловрена минимум 25 млн. фунтов

Деян Ловрен "Ливерпуль" потребует более 25 миллионов фунтов от клубов, заинтересованных в центральном защитнике Деяне Ловрене.

Ранее в среду стало известно, что "Милан" сделал Ловрена своей целью номер один на летнее трансферное окно.

По информации Liverpool Echo, представители итальянского клуба пока не выходили на контакт с "красными", однако данный интерес действительно существует.

Утверждается, что на "Энфилде" допускают продажу 29-летнего хорвата, у которого есть контракт до 2021 года, однако Деян уйдет только по устраивающей "Ливерпуль" цене.

В данный момент "Ливерпуль" оценивает Ловрена минимум в 25 млн. фунтов — на 5 млн. больше той суммы, за которую сами "красные" купили Деяна у "Саутгемптона" пять лет назад.

"Ливерпуль" не собирается рассматривать предложения ниже 25 млн. фунтов, а в случае расставания с Ловреном выйдет на трансферный рынок для покупки еще одного центрального защитника в компанию к Виргилу Ван Дейку, Джо Гомесу и Жоэлю Матипу.

Добавим, что Ловрен сыграл только 18 из 53 матчей "Ливерпуля" в минувшем сезоне.


Метки Ливерпуль, Ловрен, Милан

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2019 23:00

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  1. electric 12.06.2019 23:07 # electric
    Всё верно. Топ есть топ.

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  2. mumunayted 12.06.2019 23:03 # mumunayted
    Че так мало за суперзаща - минимум 125

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