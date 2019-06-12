"Юнайтед" больше не интересуется Бэйлом

Гарет Бэйл "Манчестер Юнайтед" принял решение окончательно завершить свой многолетний интерес к вингеру "Реала" Гарету Бэйлу.

Сегодня "Реал" совершил очередное дорогостоящее приобретение этим летом, оформив переход защитника Ферлана Менди из "Лиона". Траты Королевского клуба в это окно приближаются к 300 миллионам фунтов.

Естественно, главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану потребуется освободить место для своих новобранцев — как в составе, так и в зарплатной ведомости. В этом отношении испанскому гранду очень бы помогло расставание с Бэйлом, чье жалование может доходить до 600 тыс. фунтов в неделю.

"Юнайтед" виделся одним из немногих клубов, которые могут позволить себе приобретение игрока сборной Уэльса, в следующем месяце отмечающего 30-летие. Кроме того, "Реал" задумывался о том, чтобы использовать Гарета в качестве разменной монеты в сделке по полузащитнику "красных дьяволов" Полю Погба.

Однако главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил своему исполнительному директору Эду Вудворду, что Бэйл не вписывается в его планы, передает Evening Standard.

Сульшер предпочитает приглашать молодых игроков, которые могут прогрессировать, а Бэйл, как кажется, уже оставил позади пик своей карьеры. Таким образом, "дьяволы" потеряли интерес к Гарету.


Метки Бэйл, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2019 22:00

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  1. mumunayted 12.06.2019 23:04 # mumunayted
    Пусть идет в чемпионат сомали

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  2. chelsiukpro 12.06.2019 22:27 # chelsiukpro
    Нашёл в инете у Бейла 350к в неделю, Кроос 200к, Рамос 200к, Карвахаль 85к, Марсело 200к, Варан 100к, Модрич 180к. Бензема 150к. Так что 600к фунтов это Переса зарплата :)))

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  3. brown-ale 12.06.2019 22:25 # brown-ale
    Это у тебя базовые оклады за то, что они просто существуют. Еще есть бонусы за выходы на поле, голы и т.п.

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  4. chelsiukpro 12.06.2019 22:15 # chelsiukpro
    От куда такая зарплата в Реале 600к фунтов в неделю? Кристина стока неполучала! Беил максимум 200к евросов в неделю.

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  5. chebrec 12.06.2019 22:12 # chebrec
    Ничего себе зарплатка
    Кто ж ему ее платить то будет окромя реала

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  6. kagawa 12.06.2019 22:12 # kagawa
    Часики протикали, Бэйл уже слишком старый. Довыделывался.

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