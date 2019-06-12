"Юнайтед" больше не интересуется Бэйлом

"Манчестер Юнайтед" принял решение окончательно завершить свой многолетний интерес к вингеру "Реала" Гарету Бэйлу.

Сегодня "Реал" совершил очередное дорогостоящее приобретение этим летом, оформив переход защитника Ферлана Менди из "Лиона". Траты Королевского клуба в это окно приближаются к 300 миллионам фунтов.



Естественно, главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану потребуется освободить место для своих новобранцев — как в составе, так и в зарплатной ведомости. В этом отношении испанскому гранду очень бы помогло расставание с Бэйлом, чье жалование может доходить до 600 тыс. фунтов в неделю.



"Юнайтед" виделся одним из немногих клубов, которые могут позволить себе приобретение игрока сборной Уэльса, в следующем месяце отмечающего 30-летие. Кроме того, "Реал" задумывался о том, чтобы использовать Гарета в качестве разменной монеты в сделке по полузащитнику "красных дьяволов" Полю Погба.



Однако главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил своему исполнительному директору Эду Вудворду, что Бэйл не вписывается в его планы, передает Evening Standard.



Сульшер предпочитает приглашать молодых игроков, которые могут прогрессировать, а Бэйл, как кажется, уже оставил позади пик своей карьеры. Таким образом, "дьяволы" потеряли интерес к Гарету.