Зинченко свяжет свое будущее с "Сити" до 2024 года

Защитник Александр Зинченко находится на пороге подписания нового долгосрочного контракта с "Манчестер Сити".

Прошлым летом Зинченко едва не покинул "Этихад". Александру не было места в планах главного тренера Хосепа Гвардиолы, и "Сити" был готов отпустить его в "Реал Бетис" или "Вулверхэмптон".



Несмотря на это Зинченко остался и с течением сезона стал ценным членом команды. Кампанию 22-летний украинец и вовсе завершал основным левым защитником "горожан".



Впечатляющая форма Зинченко, утверждает The Telegraph, убедила Гвардиолу отказаться от своих планов по приобретению Бена Чилуэлла из "Лестера" за многие десятки миллионов фунтов.



Теперь Хосеп уверен, что Зинченко может быть достойным конкурентом Бенжамена Менди за место в стартовом составе. Чтобы подтвердить изменившийся статус Александра, "Сити" собирается заключить с ним новый контракт на пять лет.