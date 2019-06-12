"Тоттенхэм" обсуждает покупку Ндомбеле

"Тоттенхэм" вступил в переговоры с полузащитником "Лиона" Танги Ндомбеле.

По информации The Guardian, главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино сообщил своему президенту Даниэлю Леви, что Ндомбеле является идеальным игроком для "Тоттенхэма".



Танги всего 22 года, но он уже сыграл шесть матчей за сборную Франции, а также регулярно собирает хвалебные отзывы за свое редкое сочетание техники и физической силы. Ндомбеле наделен прекрасным дриблингом и пасом, не говоря о скорости.



"Тоттенхэм" уже установил контакт с "Лионом", но свое предложение еще не выдвинул и опасается, что Ндомбеле окажется слишком дорог. В данный момент французский куб хочет за свою звезду 75 миллионов евро (66.6 млн. фунтов), тогда как "шпоры" готовы расстаться только с 50 млн. евро (44.5 млн. фунтов).



Отпустив в январе Муссу Дембеле в Китай, теперь Почеттино надеется обзавестись более чем одним полузащитником. Помимо Ндомбеле, "Тоттенхэм" также ведет переговоры с представителями Донни Ван де Бека из "Аякса" и Николо Дзаньоло из "Ромы".