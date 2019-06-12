Гвардиола опроверг слухи насчет ухода из "Сити"
Хосеп Гвардиола опроверг слухи о том, что может покинуть "Манчестер Сити" в конце следующего сезона.
Сегодня утром издание Daily Star сообщило, что изнурительный сезон, в котором "горожане", сделали требл, навел Гвардиолу на мысли о необходимости взять творческий отпуск.
По информации издания, каталонец рассказал своему окружению о готовности покинуть "Сити" в следующем сезоне, если выиграет Лигу Чемпионов. Однако опровержения долго ждать не пришлось.
"Я не буду уходить в творческий отпуск. Откуда-то появились эти новости, и люди их распространяют, не проверив. У меня остается два года по контракту, и если они не выставят меня за дверь, я продолжу работать", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
12.06.2019 19:00
Просмотров: 399
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Они:МЮ,Челси.
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Легенда тренер мс
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий