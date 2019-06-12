Гвардиола опроверг слухи насчет ухода из "Сити"

Хосеп Гвардиола опроверг слухи о том, что может покинуть "Манчестер Сити" в конце следующего сезона.

Сегодня утром издание Daily Star сообщило, что изнурительный сезон, в котором "горожане", сделали требл, навел Гвардиолу на мысли о необходимости взять творческий отпуск.



По информации издания, каталонец рассказал своему окружению о готовности покинуть "Сити" в следующем сезоне, если выиграет Лигу Чемпионов. Однако опровержения долго ждать не пришлось.



"Я не буду уходить в творческий отпуск. Откуда-то появились эти новости, и люди их распространяют, не проверив. У меня остается два года по контракту, и если они не выставят меня за дверь, я продолжу работать", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.