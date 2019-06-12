"Юнайтед" хочет за Погба минимум 150 млн. фунтов

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" потребует минимум 150 миллионов фунтов за полузащитника Поля Погба.

На протяжении последних недель Погба активно сватали в "Реал", чему поспособствовал сам Поль, признавшись в симпатиях к Королевскому клубу и Зинедину Зидану.

Испанская пресса уверена, что Зидан убедил президента "Реала" Флорентино Переса потратиться на Погба, и теперь "сливочные" предложат 135 млн. фунтов за игрока сборной Франции.

Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что этой суммы будет недостаточно для приобретения 26-летнего полузащитника — "красные дьяволы" хотят за Погба 150 млн. фунтов, как минимум.

Столь внушительный ценник означает, что клуб с "Олд Траффорд" предпочитае сохранить Поля, который три года назад был возвращен из "Ювентуса" за 89 млн. фунтов. Если Погба и уйдет, то по правильной цене.

"Юнайтед" надеется, что эта сага не продлится долго — в клубе рассчитывают внести ясность в будущее Погба к началу предсезонного периода 1 июля.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2019 18:00

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  1. blacker19 12.06.2019 18:06 # blacker19
    что этот нигер себе позволяет

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  2. botan1k 12.06.2019 18:02 # botan1k
    Молитесь чтоб он остался в АПЛ))) это будет епично) Надеюся никто не заплатит такое бабло за гамнецо и он будет далее радувать нас своей филигранной игрой.

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  3. ganinilyha 12.06.2019 18:01 # ganinilyha
    50 наверное

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