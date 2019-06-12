"Юнайтед" хочет за Погба минимум 150 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" потребует минимум 150 миллионов фунтов за полузащитника Поля Погба.

На протяжении последних недель Погба активно сватали в "Реал", чему поспособствовал сам Поль, признавшись в симпатиях к Королевскому клубу и Зинедину Зидану.



Испанская пресса уверена, что Зидан убедил президента "Реала" Флорентино Переса потратиться на Погба, и теперь "сливочные" предложат 135 млн. фунтов за игрока сборной Франции.



Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что этой суммы будет недостаточно для приобретения 26-летнего полузащитника — "красные дьяволы" хотят за Погба 150 млн. фунтов, как минимум.



Столь внушительный ценник означает, что клуб с "Олд Траффорд" предпочитае сохранить Поля, который три года назад был возвращен из "Ювентуса" за 89 млн. фунтов. Если Погба и уйдет, то по правильной цене.



"Юнайтед" надеется, что эта сага не продлится долго — в клубе рассчитывают внести ясность в будущее Погба к началу предсезонного периода 1 июля.