"Юнайтед" завершил приобретение Даниэля Джеймса
"Манчестер Юнайтед" официально завершил приобретение вингера "Суонси" и сборной Уэльса Даниэля Джеймса.
Еще на прошлой неделе "красные дьяволы" объявили о достигнутой договоренности относительно трансфера Джеймса, а сам Даниэль прошел медицинское обследование и согласовал личные условия.
Вернувшись из национальной команды, Джеймс заключил с "Юнайтед" контракт на пять лет. Таким образом, 21-летний вингер стал первым новичком команды Оле Гуннара Сульшера в это трансферное окно.
Предполагается, что "лебеди" выручили за Джеймса, забившего пять голов в 38 матчах минувшего сезона, 15 миллионов фунтов в качестве компенсации, а еще 3 млн. предусмотрены в виде бонусов.
"Это один из лучших дней в моей жизни, и я предвкушаю этот вызов. Премьер-Лига — лучшая лига в мире, а "Манчестер Юнайтед" — идеальное место для меня, чтобы продолжить свое развитие как игрока", — сообщил Джеймс.
"Даниэль — интересный молодой вингер со множеством навыков, видением, исключительной скоростью и хорошим отношением к делу. Он провел отличный сезон за "Суонси" и обладает всеми атрибутами, чтобы стать игроком "Манчестер Юнайтед", — сообщил Сульшер.
12.06.2019 17:30
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Последние комментарии:
Здарова, пацаны! Я редко тут комменты оставляю, но очень часто читаю. Так вот, всегда ухожу отсюда с хорошим настроением, коры вы тут мочите пздц )) спасибо, что вы есть!
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Кто из перечисленных клубов совершит самое дорогостоящее приобретение летом 2019?
Спасибо за Ваш голос! Повторно проголосовать Вы сможете через 24 часа.
Арсенал 3% (51)
Ливерпуль 10% (161)
Манчестер Сити 17% (287)
Манчестер Юнайтед 60% (1009)
Тоттенхэм 3% (48)
Челси 7% (118)
Кто за кого голосовал и почему?
Арсенал 51 человек) там бюджет 40 млн)
Ливерпуль 161 человек. более-менее, но сомнительно. Условный Пепе разве 60-70 млн.
Манчестер Сити 287 человек. Опорник на замену Ферны, цена 60-70 млн.
Манчестер Юнайтед 1009. Я среди них. Тут все очевидно.
Тоттенхэм 48 человек. Бюджет непонятен, трансферы будут. Если уйдет Эриксон то много, но дорогих нет) район 40 млн макс за перспективного.
Челси 118 человек. Тот неловкий момент, когда трансферный бан.
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Это же Линделеф под канабисом.
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Пихайло страх потерял,но я напоминаю вам что хохлы ыдорасы.
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очередная бессмысленная покупка, добро пожаловать во вторую команду МЮ.
(ответить)
Так-то игрок хороший.
(ответить)
Хз, кто это. Будем верить, что неизвестный гений.
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Сраисей!
https://pp.userapi.com/c849132/v849132546/f161c/-aWe9UXNwe0.jpg
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Тень Хадсона-Одои.
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Вектор развития отличный - голодный молодняк. Думаю топы подъедут позже. Красная Армия Близко Сукины Дети Ебем Царей
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Не наемник, молодой пацан, который хочет рвать и метать
Надеюсь быстро вольётся в команду, почему-то верится в это
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https://vk.com/daniel.james
Подписываемся сейчас, чтоб потом не называли глором
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отличное усиление под набор 40-ка очков!
поздравляют манков!
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