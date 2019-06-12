"Юнайтед" завершил приобретение Даниэля Джеймса

Даниэль Джеймс "Манчестер Юнайтед" официально завершил приобретение вингера "Суонси" и сборной Уэльса Даниэля Джеймса.

Еще на прошлой неделе "красные дьяволы" объявили о достигнутой договоренности относительно трансфера Джеймса, а сам Даниэль прошел медицинское обследование и согласовал личные условия.

Вернувшись из национальной команды, Джеймс заключил с "Юнайтед" контракт на пять лет. Таким образом, 21-летний вингер стал первым новичком команды Оле Гуннара Сульшера в это трансферное окно.

Предполагается, что "лебеди" выручили за Джеймса, забившего пять голов в 38 матчах минувшего сезона, 15 миллионов фунтов в качестве компенсации, а еще 3 млн. предусмотрены в виде бонусов.

"Это один из лучших дней в моей жизни, и я предвкушаю этот вызов. Премьер-Лига — лучшая лига в мире, а "Манчестер Юнайтед" — идеальное место для меня, чтобы продолжить свое развитие как игрока", — сообщил Джеймс.

"Даниэль — интересный молодой вингер со множеством навыков, видением, исключительной скоростью и хорошим отношением к делу. Он провел отличный сезон за "Суонси" и обладает всеми атрибутами, чтобы стать игроком "Манчестер Юнайтед", — сообщил Сульшер.


Метки Джеймс, Манчестер Юнайтед, Суонси, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2019 17:30

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Последние комментарии:




  1. lancerlancer1 12.06.2019 18:19 # lancerlancer1
    Здарова, пацаны! Я редко тут комменты оставляю, но очень часто читаю. Так вот, всегда ухожу отсюда с хорошим настроением, коры вы тут мочите пздц )) спасибо, что вы есть!

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  2. botan1k 12.06.2019 18:10 # botan1k
    Кто из перечисленных клубов совершит самое дорогостоящее приобретение летом 2019?

    Спасибо за Ваш голос! Повторно проголосовать Вы сможете через 24 часа.
    Арсенал 3% (51)
    Ливерпуль 10% (161)
    Манчестер Сити 17% (287)
    Манчестер Юнайтед 60% (1009)
    Тоттенхэм 3% (48)
    Челси 7% (118)

    Кто за кого голосовал и почему?

    Арсенал 51 человек) там бюджет 40 млн)
    Ливерпуль 161 человек. более-менее, но сомнительно. Условный Пепе разве 60-70 млн.
    Манчестер Сити 287 человек. Опорник на замену Ферны, цена 60-70 млн.
    Манчестер Юнайтед 1009. Я среди них. Тут все очевидно.
    Тоттенхэм 48 человек. Бюджет непонятен, трансферы будут. Если уйдет Эриксон то много, но дорогих нет) район 40 млн макс за перспективного.
    Челси 118 человек. Тот неловкий момент, когда трансферный бан.

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  3. billy-bones 12.06.2019 18:08 # billy-bones
    Это же Линделеф под канабисом.

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  4. dom1no 12.06.2019 18:05 # dom1no
    Пихайло страх потерял,но я напоминаю вам что хохлы ыдорасы.

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  5. vav 12.06.2019 18:05 # vav
    очередная бессмысленная покупка, добро пожаловать во вторую команду МЮ.

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  6. fanstevengerrard 12.06.2019 17:59 # fanstevengerrard
    Так-то игрок хороший.

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  7. manchester-united 12.06.2019 17:59 # manchester-united
    Хз, кто это. Будем верить, что неизвестный гений.

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  8. mancityman 12.06.2019 17:57 # mancityman
    Сраисей!

    https://pp.userapi.com/c849132/v849132546/f161c/-aWe9UXNwe0.jpg

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  9. brown-ale 12.06.2019 17:47 # brown-ale
    Тень Хадсона-Одои.

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  10. rj1992 12.06.2019 17:44 # rj1992
    Вектор развития отличный - голодный молодняк. Думаю топы подъедут позже. Красная Армия Близко Сукины Дети Ебем Царей

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  11. red-devil-4ever 12.06.2019 17:41 # red-devil-4ever
    Не наемник, молодой пацан, который хочет рвать и метать
    Надеюсь быстро вольётся в команду, почему-то верится в это

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  12. januzaj00 12.06.2019 17:37 # januzaj00
    https://vk.com/daniel.james

    Подписываемся сейчас, чтоб потом не называли глором

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  13. lfcynwa 12.06.2019 17:35 # lfcynwa
    отличное усиление под набор 40-ка очков!
    поздравляют манков!

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