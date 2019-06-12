"Юнайтед" завершил приобретение Даниэля Джеймса

"Манчестер Юнайтед" официально завершил приобретение вингера "Суонси" и сборной Уэльса Даниэля Джеймса.

Еще на прошлой неделе "красные дьяволы" объявили о достигнутой договоренности относительно трансфера Джеймса, а сам Даниэль прошел медицинское обследование и согласовал личные условия.



Вернувшись из национальной команды, Джеймс заключил с "Юнайтед" контракт на пять лет. Таким образом, 21-летний вингер стал первым новичком команды Оле Гуннара Сульшера в это трансферное окно.



Предполагается, что "лебеди" выручили за Джеймса, забившего пять голов в 38 матчах минувшего сезона, 15 миллионов фунтов в качестве компенсации, а еще 3 млн. предусмотрены в виде бонусов.



"Это один из лучших дней в моей жизни, и я предвкушаю этот вызов. Премьер-Лига — лучшая лига в мире, а "Манчестер Юнайтед" — идеальное место для меня, чтобы продолжить свое развитие как игрока", — сообщил Джеймс.



"Даниэль — интересный молодой вингер со множеством навыков, видением, исключительной скоростью и хорошим отношением к делу. Он провел отличный сезон за "Суонси" и обладает всеми атрибутами, чтобы стать игроком "Манчестер Юнайтед", — сообщил Сульшер.