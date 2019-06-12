Лукаку: "Конте — лучший тренер в мире"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку выразил свое восхищение Серией А, а Антонио Конте из "Интера" назвал лучшим тренером в мире.

За последнее время Лукаку сам и через своего агента неоднократно намекал на уход из "Юнайтед". По слухам, купить Ромелу жаждет Конте, который в свое время хотел пригласить его в "Челси".



Накануне Лукаку поучаствовал в разгромной победе сборной Бельгии над Шотландией (3:0). Завершив сезон, Ромелу дал понять, что будет счастлив продолжить карьеру в "Интере".



"Я всегда был большим фанатом итальянской лиги. Английская лига и Серия А — это две лиги, о которых я всегда мечтал. Поэтому Серия А тоже является моей любимой лигой — я люблю Италию".



"Думаю, итальянская лига обретает свое прежнее величие после трансфера Роналду. Антонио Конте возвращается в "Интер", что очень хорошо, потому что для меня он лучший тренер в мире".



"Также Маурицио Сарри переходит в "Ювентус", а Анчелотти работает в "Наполи". Думаю, в следующем году Серия А будет очень интересной, и я очень рад за итальянский футбол".



"Он (Конте) знает, что я о нем думаю. Я не люблю обсуждать свои персональные отношения с тренерами, ведь я игрок "Манчестер Юнайтед" и должен уважать свой клуб".



"Если что-нибудь произойдет, команды и мой агент должны обсудить это между собой. Я принял свое решение и теперь отстранюсь от этого всего", — сообщил Лукаку Sport Mediaset.