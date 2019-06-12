Лукаку: "Конте — лучший тренер в мире"

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку выразил свое восхищение Серией А, а Антонио Конте из "Интера" назвал лучшим тренером в мире.

За последнее время Лукаку сам и через своего агента неоднократно намекал на уход из "Юнайтед". По слухам, купить Ромелу жаждет Конте, который в свое время хотел пригласить его в "Челси".

Накануне Лукаку поучаствовал в разгромной победе сборной Бельгии над Шотландией (3:0). Завершив сезон, Ромелу дал понять, что будет счастлив продолжить карьеру в "Интере".

"Я всегда был большим фанатом итальянской лиги. Английская лига и Серия А — это две лиги, о которых я всегда мечтал. Поэтому Серия А тоже является моей любимой лигой — я люблю Италию".

"Думаю, итальянская лига обретает свое прежнее величие после трансфера Роналду. Антонио Конте возвращается в "Интер", что очень хорошо, потому что для меня он лучший тренер в мире".

"Также Маурицио Сарри переходит в "Ювентус", а Анчелотти работает в "Наполи". Думаю, в следующем году Серия А будет очень интересной, и я очень рад за итальянский футбол".

"Он (Конте) знает, что я о нем думаю. Я не люблю обсуждать свои персональные отношения с тренерами, ведь я игрок "Манчестер Юнайтед" и должен уважать свой клуб".

"Если что-нибудь произойдет, команды и мой агент должны обсудить это между собой. Я принял свое решение и теперь отстранюсь от этого всего", — сообщил Лукаку Sport Mediaset.


Метки Интер, Конте, Лукаку, Манчестер Юнайтед, Серия А, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1598

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Последние комментарии:




  1. vav 12.06.2019 18:06 # vav
    да все давно уже знают что лукаку это футбольная проститутка как у нас например самедов...

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  2. ivan-4milan 12.06.2019 17:59 # ivan-4milan
    В Нюкасл к Мауру.

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  3. botan1k 12.06.2019 17:57 # botan1k
    фото в стиле "чик-чирик я в домике"

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  4. lfcynwa 12.06.2019 17:31 # lfcynwa
    знатно стелит

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  5. ganinilyha 12.06.2019 17:30 # ganinilyha
    Купит Лукаку и Мозеса, станет сказочным долбаёбом.

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  6. botan1k 12.06.2019 17:24 # botan1k
    15 голов в 15 матчах за сборную
    лучший бомбардир в истории Бельгии
    В топ-20 лучших страйкеров АПЛ в истории
    Всего 26 лет.

    Попрошу немножко уважения к Лукаку.

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  7. vyrentz 12.06.2019 17:21 # vyrentz
    Проситься в Принтор - это показатель, дальше лишь китайськанамана футбола

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  8. sausage 12.06.2019 17:18 # sausage
    Чёт Кинг-Конг поплыл) Неужто так невмоготу в Манчестере?

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  9. botan1k 12.06.2019 17:16 # botan1k
    Джеймс офисиалли. 5 лет контракт +опция +1. Всех адекватных фанатов Манчестер Юнайтед поздравляю.

    Go on за топарем из Норвича - Максиком Ааронсом

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  10. alexomck 12.06.2019 17:16 # alexomck
    Лукаку 38 игр - 15 голов
    Рашфорд 47 игр - 13 голов

    даж в свой худший сезон в МЮ, являясь полу запасным, Лукаку забил больше любимчика Солскйра:)

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  11. botan1k 12.06.2019 17:12 # botan1k
    Угадайте о ком речь.

    "We can do things in the transfer market that other clubs like Hull, Burton can only fream of"

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  12. januzaj00 12.06.2019 17:04 # januzaj00
    Минус калл

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  13. pistolero-lfc 12.06.2019 17:01 # pistolero-lfc
    у Лукаку кукуха съехала от переедания бананов

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