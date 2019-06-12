Лукаку: "Конте — лучший тренер в мире"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку выразил свое восхищение Серией А, а Антонио Конте из "Интера" назвал лучшим тренером в мире.
За последнее время Лукаку сам и через своего агента неоднократно намекал на уход из "Юнайтед". По слухам, купить Ромелу жаждет Конте, который в свое время хотел пригласить его в "Челси".
Накануне Лукаку поучаствовал в разгромной победе сборной Бельгии над Шотландией (3:0). Завершив сезон, Ромелу дал понять, что будет счастлив продолжить карьеру в "Интере".
"Я всегда был большим фанатом итальянской лиги. Английская лига и Серия А — это две лиги, о которых я всегда мечтал. Поэтому Серия А тоже является моей любимой лигой — я люблю Италию".
"Думаю, итальянская лига обретает свое прежнее величие после трансфера Роналду. Антонио Конте возвращается в "Интер", что очень хорошо, потому что для меня он лучший тренер в мире".
"Также Маурицио Сарри переходит в "Ювентус", а Анчелотти работает в "Наполи". Думаю, в следующем году Серия А будет очень интересной, и я очень рад за итальянский футбол".
"Он (Конте) знает, что я о нем думаю. Я не люблю обсуждать свои персональные отношения с тренерами, ведь я игрок "Манчестер Юнайтед" и должен уважать свой клуб".
"Если что-нибудь произойдет, команды и мой агент должны обсудить это между собой. Я принял свое решение и теперь отстранюсь от этого всего", — сообщил Лукаку Sport Mediaset.
12.06.2019 17:00
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Последние комментарии:
да все давно уже знают что лукаку это футбольная проститутка как у нас например самедов...
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В Нюкасл к Мауру.
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фото в стиле "чик-чирик я в домике"
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знатно стелит
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Купит Лукаку и Мозеса, станет сказочным долбаёбом.
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15 голов в 15 матчах за сборную
лучший бомбардир в истории Бельгии
В топ-20 лучших страйкеров АПЛ в истории
Всего 26 лет.
Попрошу немножко уважения к Лукаку.
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Проситься в Принтор - это показатель, дальше лишь китайськанамана футбола
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Чёт Кинг-Конг поплыл) Неужто так невмоготу в Манчестере?
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Джеймс офисиалли. 5 лет контракт +опция +1. Всех адекватных фанатов Манчестер Юнайтед поздравляю.
Go on за топарем из Норвича - Максиком Ааронсом
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Лукаку 38 игр - 15 голов
Рашфорд 47 игр - 13 голов
даж в свой худший сезон в МЮ, являясь полу запасным, Лукаку забил больше любимчика Солскйра:)
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Угадайте о ком речь.
"We can do things in the transfer market that other clubs like Hull, Burton can only fream of"
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Минус калл
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у Лукаку кукуха съехала от переедания бананов
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