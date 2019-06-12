Артета: "Гвардиола — в первую очередь трудоголик, а уже потом гений"
Ассистент главного тренера "Манчестер Сити" Микель Артета рассказал о своем опыте работы с Хосепом Гвардиолой.
Придя на "Этихад" после успешных периодов в "Барселоне" и "Баварии", Гвардиола смог развить свой успех и укрепить свою репутацию одного из лучших тренеров мира.
В минувшем сезоне Гвардиола сделал требл, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Кубок Лиги, что прежде не удавалось сделать никому в течение одной кампании. Успехи своего босса Артета объясняет в первую очередь трудолюбием, а не гениальностью.
"С Гвардиолой ты сталкиваешься с вызовами на ежедневной основе. Он сам суперэффективен, и остальные должны всегда совершенствоваться, чтобы ему соответствовать".
"Вызов состоит в том, чтобы быть лучше, чем вчера, чем в прошлом матче. Он неутомимый трудоголик".
"Люди говорят: "Пеп гений". Да, это во многом правда. Но я бы сказал про него, что в первую очередь он трудоголик".
"Он возлагает на всех нас ответственность, которую каждый хочет получить. Он говорит тебе: "Делай, что ты хочешь, и зайди так далеко, как ты можешь".
"Вы вместе делите успехи и провалы. Кроме того, он очень храбрый. Его решения всегда заточены на атаку. Если есть какие-либо сомнения, выпускай того, кто лучше всех играет впереди. Ты должен любить атаковать", — сообщил Артета Marca.
12.06.2019 16:00
Просмотров: 395
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Если есть какие-либо сомнения, выпускай того, кто лучше всех играет впереди.
Теперь понятно почему Сане выходит с лавки))) он лучший!
Come on, City!!!
(ответить)
А уже потом - шарлатан
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий