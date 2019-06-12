Лерой Сане не уверен в своем будущем
Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане отказался исключить свой переход в "Баварию" этим летом.
Как известно, "Бавария" не скрывает своего интереса к Сане. Чемпионы немецкой Бундеслиги видят в 23-летнем соотечественнике преемника для Арьена Роббена и Франка Рибери.
"Бавария" надеется воспользоваться тем, что Сане не всегда проходил в стартовый состав "горожан" в минувшем сезоне и вдобавок никак не договорится о новом контракте.
После разгромной победы сборной Германии над Эстонией накануне вечером (8:0) Сане коснулся темы насчет своего будущего, но был очень осторожен в выражениях.
"Сейчас я собираюсь в отпуск. Насчет всего остального покажет время. Это касается ваших вопросов насчет "Баварии", — приводит слова Сане The Independent.
Издание добавляет, что клуб с "Этихад" собирается попросить за Лероя более 90 миллионов фунтов.
12.06.2019 15:00
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Все 100 надо просить а то и больше!
Come on, City!!!
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