"Челси" выбирает Лэмпарда
Отодвинув все прочие кандидатуры в сторону, "Челси" остановился на Фрэнке Лэмпарде как на наиболее подходящей замене для Маурицио Сарри на посту главного тренера "синих".
Как стало известно Evening Standard, Сарри уже договорился с "Ювентусом" о двухлетнем контракте с опцией продления на 12 месяцев. Более того, Маурицио уже успел побеседовать в отдельными игроками туринского клуба относительно планов на следующий сезон.
Уход Сарри до сих пор не подтвержден по той причине, что "Челси" хочет получить 5 миллионов фунтов в качестве компенсации за оставшийся год по контракту 60-летнего итальянца.
На роль преемника Сарри на "Стэмфорд Бридж" сватали многих специалистов, однако Evening Standard утверждает, что "синие" собираются сделать свой выбор в пользу Лэмпарда, за плечами у которого лишь год тренерской работы в "Дерби".
"Челси" уже провел предварительные переговоры с Фрэнком, но предметно обсудит его назначение, как только уладит вопрос с уходом Сарри.
12.06.2019 14:00
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Последние комментарии:
да у пенсов по арендам игроки круче, чем у гейсенала, лфк, муму и ттх в основе. может ебашить с тем что есть и без трансферов. сук, на 3 состава хватит
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Просто нормальные тренеры отказались работать без трансферов, с одними бакаёками.
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лэмпс знает, что такое победа в апл, а жерард - нет, вот поэтому стив - сосет куй, а фрэнки будет тренить топ-клуб
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Зачем Лэмсу себе так калечить карьеру? Он же не справится с раздевалкой, опыта не хватает. Или и Абрамки деньги кончаются на Челси?
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агоооооонь!!!! все, сучки!!!! апл и лч за пенсами!!!!!!!!!!!
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Если станет главным тренером Челси, то будет продолжать ссать на колбасных бестрофейников фонтанным напором, как ссал на них в бытность игроком. Скриньте.
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Подпишут, что бы потом опустить за гол в футболке мс.
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Ой да проходили уже. Второй Ди Маттео, с той лишь разницей что не конец сезона и ничего на халяву выиграть не удастся. Так же выпнут на улицу через полгода.
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Лэмпи тащи, возможно это тот самый момент чтобы старая гвардия вернулась и показала этим наемникам и юнцам что такое Челси и его настоящее величие! Ещё Терри ассистентом сделать и Дрогба тренер напов, Чех уже спорт.директор, думаю и для Коула работёнка найдется, мб в академии
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ЕЕЕЕ ЧЕЛСИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!!!
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