"Челси" выбирает Лэмпарда

Отодвинув все прочие кандидатуры в сторону, "Челси" остановился на Фрэнке Лэмпарде как на наиболее подходящей замене для Маурицио Сарри на посту главного тренера "синих".

Как стало известно Evening Standard, Сарри уже договорился с "Ювентусом" о двухлетнем контракте с опцией продления на 12 месяцев. Более того, Маурицио уже успел побеседовать в отдельными игроками туринского клуба относительно планов на следующий сезон.



Уход Сарри до сих пор не подтвержден по той причине, что "Челси" хочет получить 5 миллионов фунтов в качестве компенсации за оставшийся год по контракту 60-летнего итальянца.



На роль преемника Сарри на "Стэмфорд Бридж" сватали многих специалистов, однако Evening Standard утверждает, что "синие" собираются сделать свой выбор в пользу Лэмпарда, за плечами у которого лишь год тренерской работы в "Дерби".



"Челси" уже провел предварительные переговоры с Фрэнком, но предметно обсудит его назначение, как только уладит вопрос с уходом Сарри.