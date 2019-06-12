"Челси" выбирает Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард Отодвинув все прочие кандидатуры в сторону, "Челси" остановился на Фрэнке Лэмпарде как на наиболее подходящей замене для Маурицио Сарри на посту главного тренера "синих".

Как стало известно Evening Standard, Сарри уже договорился с "Ювентусом" о двухлетнем контракте с опцией продления на 12 месяцев. Более того, Маурицио уже успел побеседовать в отдельными игроками туринского клуба относительно планов на следующий сезон.

Уход Сарри до сих пор не подтвержден по той причине, что "Челси" хочет получить 5 миллионов фунтов в качестве компенсации за оставшийся год по контракту 60-летнего итальянца.

На роль преемника Сарри на "Стэмфорд Бридж" сватали многих специалистов, однако Evening Standard утверждает, что "синие" собираются сделать свой выбор в пользу Лэмпарда, за плечами у которого лишь год тренерской работы в "Дерби".

"Челси" уже провел предварительные переговоры с Фрэнком, но предметно обсудит его назначение, как только уладит вопрос с уходом Сарри.


Метки Дерби, Лэмпард, Сарри, тренеры, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 12.06.2019 14:53 # monsieurgood
    да у пенсов по арендам игроки круче, чем у гейсенала, лфк, муму и ттх в основе. может ебашить с тем что есть и без трансферов. сук, на 3 состава хватит

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  2. fc-oil 12.06.2019 14:50 # fc-oil
    Просто нормальные тренеры отказались работать без трансферов, с одними бакаёками.

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  3. monsieurgood 12.06.2019 14:49 # monsieurgood
    лэмпс знает, что такое победа в апл, а жерард - нет, вот поэтому стив - сосет куй, а фрэнки будет тренить топ-клуб

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  4. pavlix76 12.06.2019 14:47 # pavlix76
    Зачем Лэмсу себе так калечить карьеру? Он же не справится с раздевалкой, опыта не хватает. Или и Абрамки деньги кончаются на Челси?

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  5. monsieurgood 12.06.2019 14:46 # monsieurgood
    агоооооонь!!!! все, сучки!!!! апл и лч за пенсами!!!!!!!!!!!

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  6. leon-britton 12.06.2019 14:40 # leon-britton
    Если станет главным тренером Челси, то будет продолжать ссать на колбасных бестрофейников фонтанным напором, как ссал на них в бытность игроком. Скриньте.

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  7. makeewadim 12.06.2019 14:29 # makeewadim
    Подпишут, что бы потом опустить за гол в футболке мс.

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  8. superglor 12.06.2019 14:19 # superglor
    Ой да проходили уже. Второй Ди Маттео, с той лишь разницей что не конец сезона и ничего на халяву выиграть не удастся. Так же выпнут на улицу через полгода.

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  9. bezviz 12.06.2019 14:16 # bezviz
    Лэмпи тащи, возможно это тот самый момент чтобы старая гвардия вернулась и показала этим наемникам и юнцам что такое Челси и его настоящее величие! Ещё Терри ассистентом сделать и Дрогба тренер напов, Чех уже спорт.директор, думаю и для Коула работёнка найдется, мб в академии

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  10. gidro-met 12.06.2019 14:01 # gidro-met
    ЕЕЕЕ ЧЕЛСИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!!!

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