"Милан" интересуется Деяном Ловреном

"Милан" заинтересован в приобретении центрального защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

Прошлым летом Ловрен отдал все силы на Чемпионате Мира в России, добравшись до сборной Хорватии до финала турнира, а в свой клуб вернулся с проблемами со здоровьем.



Сезон 2018/19 получился для Деяна скомканным — травмы, плохая форма и конкуренция со стороны Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа позволили ему сыграть только 18 матчей, включая 13 в Премьер-Лиге.



Как сообщает Sky Sports, "Милан" не просто интересуется Ловреном, а сделал экс-защитника "Саутгемптона" своей целью номер один на летнее трансферное окно.



Впрочем, свое предложение по хорвату, в следующем месяце отмечающему 30-летие, "Милан" пока не сделал. В случае расставания с Деяном, "Ливерпулю" потребуется другой центральный защитник.