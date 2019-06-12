"Милан" интересуется Деяном Ловреном
"Милан" заинтересован в приобретении центрального защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Прошлым летом Ловрен отдал все силы на Чемпионате Мира в России, добравшись до сборной Хорватии до финала турнира, а в свой клуб вернулся с проблемами со здоровьем.
Сезон 2018/19 получился для Деяна скомканным — травмы, плохая форма и конкуренция со стороны Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа позволили ему сыграть только 18 матчей, включая 13 в Премьер-Лиге.
Как сообщает Sky Sports, "Милан" не просто интересуется Ловреном, а сделал экс-защитника "Саутгемптона" своей целью номер один на летнее трансферное окно.
Впрочем, свое предложение по хорвату, в следующем месяце отмечающему 30-летие, "Милан" пока не сделал. В случае расставания с Деяном, "Ливерпулю" потребуется другой центральный защитник.
12.06.2019 13:00
Просмотров: 135
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Миланушка спаси нас от этого недорозумения
(ответить)
Уйдет Ловрен уйдут амбиции или амбициозная речь, в общем я не русский, вы тут поправте меня и скажите, какой из этих вариантов наиболее правильный.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий