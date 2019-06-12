"Милан" интересуется Деяном Ловреном

Деян Ловрен "Милан" заинтересован в приобретении центрального защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

Прошлым летом Ловрен отдал все силы на Чемпионате Мира в России, добравшись до сборной Хорватии до финала турнира, а в свой клуб вернулся с проблемами со здоровьем.

Сезон 2018/19 получился для Деяна скомканным — травмы, плохая форма и конкуренция со стороны Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа позволили ему сыграть только 18 матчей, включая 13 в Премьер-Лиге.

Как сообщает Sky Sports, "Милан" не просто интересуется Ловреном, а сделал экс-защитника "Саутгемптона" своей целью номер один на летнее трансферное окно.

Впрочем, свое предложение по хорвату, в следующем месяце отмечающему 30-летие, "Милан" пока не сделал. В случае расставания с Деяном, "Ливерпулю" потребуется другой центральный защитник.


Метки Ливерпуль, Ловрен, Милан

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2019 13:00

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  1. gerrard08 12.06.2019 13:04 # gerrard08
    Миланушка спаси нас от этого недорозумения

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  2. vagifspurs 12.06.2019 13:02 # vagifspurs
    Уйдет Ловрен уйдут амбиции или амбициозная речь, в общем я не русский, вы тут поправте меня и скажите, какой из этих вариантов наиболее правильный.

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