Уилшир рассказал, как едва не бросил футбол

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир рассказал, что несколько лет назад едва не бросил футбол, когда на его травмы наложились проблемы со здоровьем у сына.

Значительную часть своей профессиональной карьеры Уилшир провел в лазарете. Джек научился справляться с такого рода неудачами и никогда не опускает руки.



Что в действительности могло стать непреодолимым препятствием для 27-летнего англичанина, который в то время выступал за "Арсенал", так это заболевание сына Арчи.



"Я постоянно вспоминаю об одной своей травме, она не выходит у меня из головы. Они случилась в 2016 — или, возможно, в 2015 году. Я получил ее на тренировке".



"Тогда мне было тяжело, потому что я стремился вернуться на свой уровень. Вдобавок, когда я возвращался домой у моего четырехлетнего сына внезапно начинались припадки".



"Это случалось снова и снова — каждый день на протяжении четырех месяцев. Был моменты, когда посреди ночи мы были вынуждены ехать в госпиталь. Мы с женой большинство ночей, наверное, провели сидя, потому что припадки случались посреди ночи. Мы укладывали ребенка в кровать, но сами не могли спать".



"Я просто забыл о футболе. Помню, я сказал жене: "Я не уверен, что смогу продолжать". В такие моменты ты осознаешь, что футбол — это не все. Поэтому я так высоко отзываюсь об Арсене Венгере, потому что он был великолепен. Он сказал мне: "Позаботься о своем сыне, сколько бы времени это ни заняло". И поэтому я так долго возвращался после травмы".



"После первых четырех-пяти месяцев реабилитации я не хотел продолжать лечиться. Из-за сына я не вылезал из госпиталя, я не спал. Если честно, футбол стал для меня безразличен — меня волновал только сын. Я слегка отстранился от остального мира".



"Слава Богу, сейчас мой сын в порядке. Благодаря докторам и специалистам он в порядке и находится под контролем".



"Он постоянно спрашивал меня: "Папа, когда ты вернешься на поле?" И я хотел вернуться ради него".



"Не только ради него, но и ради своей дочери — она обожает это. Кроме того, моя новорожденная малышка пока не видела, как я играю в футбол, поэтому я должен сделать это ради нее".



"Ты никогда не должен сдаваться. Я хочу играть как можно дольше. Я искренне люблю футбол. Это моя жизнь, жизнь моих детей, у нас футбольная семья".



"Моя цель — вернуться в команду и играть как можно больше матчей. Это единственное, на чем я сосредоточен в данный момент", — цитирует Уилшира Evening Standard.