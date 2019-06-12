Уилшир рассказал, как едва не бросил футбол

Джек Уилшир Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир рассказал, что несколько лет назад едва не бросил футбол, когда на его травмы наложились проблемы со здоровьем у сына.

Значительную часть своей профессиональной карьеры Уилшир провел в лазарете. Джек научился справляться с такого рода неудачами и никогда не опускает руки.

Что в действительности могло стать непреодолимым препятствием для 27-летнего англичанина, который в то время выступал за "Арсенал", так это заболевание сына Арчи.

"Я постоянно вспоминаю об одной своей травме, она не выходит у меня из головы. Они случилась в 2016 — или, возможно, в 2015 году. Я получил ее на тренировке".

"Тогда мне было тяжело, потому что я стремился вернуться на свой уровень. Вдобавок, когда я возвращался домой у моего четырехлетнего сына внезапно начинались припадки".

"Это случалось снова и снова — каждый день на протяжении четырех месяцев. Был моменты, когда посреди ночи мы были вынуждены ехать в госпиталь. Мы с женой большинство ночей, наверное, провели сидя, потому что припадки случались посреди ночи. Мы укладывали ребенка в кровать, но сами не могли спать".

"Я просто забыл о футболе. Помню, я сказал жене: "Я не уверен, что смогу продолжать". В такие моменты ты осознаешь, что футбол — это не все. Поэтому я так высоко отзываюсь об Арсене Венгере, потому что он был великолепен. Он сказал мне: "Позаботься о своем сыне, сколько бы времени это ни заняло". И поэтому я так долго возвращался после травмы".

"После первых четырех-пяти месяцев реабилитации я не хотел продолжать лечиться. Из-за сына я не вылезал из госпиталя, я не спал. Если честно, футбол стал для меня безразличен — меня волновал только сын. Я слегка отстранился от остального мира".

"Слава Богу, сейчас мой сын в порядке. Благодаря докторам и специалистам он в порядке и находится под контролем".

"Он постоянно спрашивал меня: "Папа, когда ты вернешься на поле?" И я хотел вернуться ради него".

"Не только ради него, но и ради своей дочери — она обожает это. Кроме того, моя новорожденная малышка пока не видела, как я играю в футбол, поэтому я должен сделать это ради нее".

"Ты никогда не должен сдаваться. Я хочу играть как можно дольше. Я искренне люблю футбол. Это моя жизнь, жизнь моих детей, у нас футбольная семья".

"Моя цель — вернуться в команду и играть как можно больше матчей. Это единственное, на чем я сосредоточен в данный момент", — цитирует Уилшира Evening Standard.


Метки Вест Хэм, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 578

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  1. vagifspurs 12.06.2019 12:59 # vagifspurs
    Тебя зовут "Никто" и останешься ты НИКЕМ.

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  2. jack-willsher 12.06.2019 12:53 # jack-willsher
    разве он уже не бросил футбол? его не видно с 2013

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  3. mancunia-planet 12.06.2019 12:38 # mancunia-planet
    а какой был потенциал

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  4. liverpo0ol 12.06.2019 12:16 # liverpo0ol
    Если ты гавно не бросишь то гавно бросит тебя. Кама(с)

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  5. chelsea88 12.06.2019 12:02 # chelsea88
    Вон что гейклуб арсосал с людьми делает, чудак чуть карьеру не завершил.

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