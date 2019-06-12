Лукаку: "Я знаю, как поступлю"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что собирается обсудить со своим агентом следующий шаг в своей карьере.
Забив 27 голов в своем первом сезоне на "Олд Траффорд", в минувшей кампании Лукаку отличился только 15 раз и вдобавок стал проигрывать конкуренцию Маркусу Рэшфорду на позиции центрального защитника.
Сейчас в услугах 26-летнего бельгийца заинтересован главный тренер "Интер" Антонио Конте, который не смог заманить его в "Челси" два года назад. Сам Лукаку уже знает, чего он хочет, но сперва собирается отдохнуть.
"Я поговорю со своим клубом и своим агентом Федерико Пасторелло, чтобы принять лучшее решение".
"А прямо сейчас я собираюсь насладиться отпуском со своей семьей. Я знаю, как поступлю, но не скажу этого. Время покажет. Ожидаю ли я, что это лето будет насыщенным? Да".
"Это был сложный сезон на клубном уровне. Я потерял свое место и играл не так много. Но это лишь стадия моей карьеры, и она поможет мне со следующим шагом", — цитирует Лукаку Manchester Evening News.
12.06.2019 11:00
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Начну наконец-то тренировать удары
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Ну для защитника 15 голов это заебись!
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Лохаку лох
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что за Постарелло, а Райола куда делся?
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Лукаку проигрывает конкуренцию на позиции центрального защитника. Михайло в каждой новости жесткий ляп. А в принципе с МЮ все понятно, всяких Джонсов и Смоллингов уже не рассматривают на данную позицию, Лукаку и Рэшфорд
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Вали Кинг Конг с этого зоопарка
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