Лукаку: "Я знаю, как поступлю"

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что собирается обсудить со своим агентом следующий шаг в своей карьере.

Забив 27 голов в своем первом сезоне на "Олд Траффорд", в минувшей кампании Лукаку отличился только 15 раз и вдобавок стал проигрывать конкуренцию Маркусу Рэшфорду на позиции центрального защитника.

Сейчас в услугах 26-летнего бельгийца заинтересован главный тренер "Интер" Антонио Конте, который не смог заманить его в "Челси" два года назад. Сам Лукаку уже знает, чего он хочет, но сперва собирается отдохнуть.

"Я поговорю со своим клубом и своим агентом Федерико Пасторелло, чтобы принять лучшее решение".

"А прямо сейчас я собираюсь насладиться отпуском со своей семьей. Я знаю, как поступлю, но не скажу этого. Время покажет. Ожидаю ли я, что это лето будет насыщенным? Да".

"Это был сложный сезон на клубном уровне. Я потерял свое место и играл не так много. Но это лишь стадия моей карьеры, и она поможет мне со следующим шагом", — цитирует Лукаку Manchester Evening News.


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2019 11:00

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  1. ilovemanutd 12.06.2019 11:13 # ilovemanutd
    Начну наконец-то тренировать удары

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  2. armaha 12.06.2019 11:12 # armaha
    Ну для защитника 15 голов это заебись!

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  3. londonskypoganec 12.06.2019 11:08 # londonskypoganec
    Лохаку лох

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  4. r9naldo 12.06.2019 11:04 # r9naldo
    что за Постарелло, а Райола куда делся?

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  5. r9naldo 12.06.2019 11:03 # r9naldo
    Лукаку проигрывает конкуренцию на позиции центрального защитника. Михайло в каждой новости жесткий ляп. А в принципе с МЮ все понятно, всяких Джонсов и Смоллингов уже не рассматривают на данную позицию, Лукаку и Рэшфорд

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  6. liverpool1892est 12.06.2019 11:02 # liverpool1892est
    Вали Кинг Конг с этого зоопарка

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