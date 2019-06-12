Ван-Биссака сообщил "Пэлас", что хочет уйти в "Юнайтед"

Правый защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака уведомил свой клуб о желании уйти в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, на прошлой неделе "красные дьяволы" получили отказ на свое предложение по Ван-Биссаке в размере 40 миллионов фунтов.



"Орлы" оценили 21-летнего англичанина в 60 миллионов фунтов, что даже заставило "Юнайтед" обратить внимание на запасной вариант в лице Макса Ааронса из "Норвича".



Однако сам Ван-Биссака не хочет упускать такую возможность, передает Daily Mirror. Аарон пока не готов подать прошение о трансфере, но уже сообщил "Пэлас" о желании присоединиться к "дьяволам".



Проблема для Аарона в том, что у него нет рычага давления на свой клуб. Ван-Биссака связан контрактом до 2022 года, и "Пэлас" вправе назначить любую цену за свою восходящую звезду.