Ван-Биссака сообщил "Пэлас", что хочет уйти в "Юнайтед"

Аарон Ван-Биссака Правый защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака уведомил свой клуб о желании уйти в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, на прошлой неделе "красные дьяволы" получили отказ на свое предложение по Ван-Биссаке в размере 40 миллионов фунтов.

"Орлы" оценили 21-летнего англичанина в 60 миллионов фунтов, что даже заставило "Юнайтед" обратить внимание на запасной вариант в лице Макса Ааронса из "Норвича".

Однако сам Ван-Биссака не хочет упускать такую возможность, передает Daily Mirror. Аарон пока не готов подать прошение о трансфере, но уже сообщил "Пэлас" о желании присоединиться к "дьяволам".

Проблема для Аарона в том, что у него нет рычага давления на свой клуб. Ван-Биссака связан контрактом до 2022 года, и "Пэлас" вправе назначить любую цену за свою восходящую звезду.


Метки Ван-Биссака, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1099

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  1. ed-malcev 12.06.2019 10:43 # ed-malcev
    Ввдфорду отсосать осталось

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  2. rap-woiska 12.06.2019 10:36 # rap-woiska
    Как ты зaeбал Михайло своими опечатками -как минимум.

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  3. uyga 12.06.2019 10:05 # uyga
    грустная обезьянка, заточённая в хрустальном дворце)

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