Вудворд сохранит контроль над трансферной политикой МЮ

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд сохранит контроль над трансферами своего клуба, несмотря на планы назначить технического директора.

Как известно, боссы "Юнайтед" достаточно давно задумали обновить структуру управления клубом, создав должность технического или спортивного директора.



Сперва на эту роль сватали лучших профильных специалистов со всей Европы, а затем "красные дьяволы" сместили свой фокус от трансферных гуру к своим бывшим игрокам вроде Рио Фердинанда, Даррена Флетчера и Патриса Эвра.



По информации Daily Mail, поиски подходящего кандидата продолжаются, и пока у клуба нет какой-либо определенности, кто и когда заступит на вновь создаваемую должность.



Скорее всего, этим летом назначения не будет. Также понятно, что Вудворд не будет слишком делиться своей властью, планируя сохранить право наложить вето на любой трансфер.



Более того, спортивный директор может стать чисто номинальной фигурой — Вудворду гораздо более импонирует модель трансферного комитета.