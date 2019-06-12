"Сити" планирует совершить только две покупки этим летом
"Манчестер Сити" планирует ограничиться двумя приобретениями в летнее трансферное окно.
С приближением лета пресса принялась сватать на "Этихад" различных игроков, однако издание Manchester Evening News уверено, что это окно пройдет для "горожан" спокойно.
"Сити" изрядно потратился в предыдущие годы, поэтому на сей раз возьмет паузу и уж точно не будет обновлять свой трансферный рекорд, установленный год назад покупкой Рияда Махреза у "Лестера" за 60 миллионов фунтов.
Среди тех, кого сватают в "Сити", выделяются Бруну Фернандеш из "Спортинга" и Жоау Фелиш из "Бенфики", однако в реальности ни тот, ни другой не интересен Хосепу Гвардиоле.
"Горожане" вообще не планируют покупать игроков атакующего плана этим летом, собираясь ограничиться приглашением опорного полузащитника и крайнего защитника.
Изменить планы Гвардиолы может только расставание с Илкаем Гюндоганом или Лероем Сане, которые никак не договорятся о новых контрактах, но в данный момент вопрос об их уходе не стоит.
12.06.2019 08:00
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Последние комментарии:
Привет нубы
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Врятли, ему ЛЧ нужно брать , а то Шейхи его в Испанию отправят,с3дя по прессе.
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только две покупки всего лишь на сумму свыше 100 млн.фунтов
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Пеп согласен с двумя покупками
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