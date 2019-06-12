"Сити" планирует совершить только две покупки этим летом

"Манчестер Сити" планирует ограничиться двумя приобретениями в летнее трансферное окно.

С приближением лета пресса принялась сватать на "Этихад" различных игроков, однако издание Manchester Evening News уверено, что это окно пройдет для "горожан" спокойно.



"Сити" изрядно потратился в предыдущие годы, поэтому на сей раз возьмет паузу и уж точно не будет обновлять свой трансферный рекорд, установленный год назад покупкой Рияда Махреза у "Лестера" за 60 миллионов фунтов.



Среди тех, кого сватают в "Сити", выделяются Бруну Фернандеш из "Спортинга" и Жоау Фелиш из "Бенфики", однако в реальности ни тот, ни другой не интересен Хосепу Гвардиоле.



"Горожане" вообще не планируют покупать игроков атакующего плана этим летом, собираясь ограничиться приглашением опорного полузащитника и крайнего защитника.



Изменить планы Гвардиолы может только расставание с Илкаем Гюндоганом или Лероем Сане, которые никак не договорятся о новых контрактах, но в данный момент вопрос об их уходе не стоит.