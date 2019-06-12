"Сити" планирует совершить только две покупки этим летом

Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" планирует ограничиться двумя приобретениями в летнее трансферное окно.

С приближением лета пресса принялась сватать на "Этихад" различных игроков, однако издание Manchester Evening News уверено, что это окно пройдет для "горожан" спокойно.

"Сити" изрядно потратился в предыдущие годы, поэтому на сей раз возьмет паузу и уж точно не будет обновлять свой трансферный рекорд, установленный год назад покупкой Рияда Махреза у "Лестера" за 60 миллионов фунтов.

Среди тех, кого сватают в "Сити", выделяются Бруну Фернандеш из "Спортинга" и Жоау Фелиш из "Бенфики", однако в реальности ни тот, ни другой не интересен Хосепу Гвардиоле.

"Горожане" вообще не планируют покупать игроков атакующего плана этим летом, собираясь ограничиться приглашением опорного полузащитника и крайнего защитника.

Изменить планы Гвардиолы может только расставание с Илкаем Гюндоганом или Лероем Сане, которые никак не договорятся о новых контрактах, но в данный момент вопрос об их уходе не стоит.


Метки Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2019 08:00

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  1. liverpool1892est 12.06.2019 08:53 # liverpool1892est
    Привет нубы

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  2. ivan-4milan 12.06.2019 08:24 # ivan-4milan
    Врятли, ему ЛЧ нужно брать , а то Шейхи его в Испанию отправят,с3дя по прессе.

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  3. pistolero-lfc 12.06.2019 08:09 # pistolero-lfc
    только две покупки всего лишь на сумму свыше 100 млн.фунтов

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  4. chebrec 12.06.2019 08:08 # chebrec
    Пеп согласен с двумя покупками

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