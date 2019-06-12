Фердинанд: "Лэмпард — идеальный выбор для "Челси"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд назвал Фрэнка Лэмпарда из "Дерби" идеальным кандидатом на должность главного тренера "Челси".

Согласно информации Daily Mail, "синие" уже вступили в переговоры с Лэмпардом относительно прихода Фрэнка на место Маурицио Сарри, который в свою очередь попросил отпустить его в "Ювентус".



И хотя за плечами у Лэмпарда только один год в тренерской профессии, Фердинанд убежден, что его бывший партнер по национальной команде лучше всех годится для работы в условиях трансферного запрета.



"Он идеальный выбор. Люди говорят об опыте и том, чего ему не хватает, но каким опытом обладал Гвардиола, когда возглавил первую команду "Барселоны"? До этого он тренировал юниоров в своем клубе".



"Фрэнк знает клуб, он знает игроков, и игроки будут его уважать. Вы можете видеть, что он умеет держаться перед прессой и состоятелен в своем клубе. Он способен изменить ситуацию за сезон".



Если "Челси" останется под трансферным запретом, я не думаю, что они смогут найти кого-нибудь лучше, чем Фрэнк. Потому что он и Джоди (Моррис, ассистент "Дерби") знают там всех парней с 16 лет. Они знают, на что эти парни способны".



"Челси" уже достаточно давно обладает лучшими юниорами в стране — "Манчестер Сити" их настигает, но уже несколько лет у "Челси" лучшие парни, и они не получают шансов в первой команде".



"Будучи футбольным клубом, ты бы хотел это изменить. Если они хотят это изменить, то лучше Фрэнка никого нет", — цитирует Фердинанда Sky Sports.