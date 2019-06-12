"Юнайтед" сделает новое предложение Де Хеа

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" готовится сделать свежее предложение своему голкиперу Давиду Де Хеа о новом контракте.

В данный момент Де Хеа готовится вступить в заключительный год по своему контракту, причем свою опцию по его продлению "красные дьяволы" уже использовали.

Клуб с "Олд Траффорд" просто обязан решить вопрос с будущим Давида этим летом — если договориться о новой сделке не удастся, над "Юнайтед" нависнет угроза лишиться дорогостоящего игрока безо всякой компенсации через год.

Однако "дьяволы" пока не помышляют о продаже 28-летнего испанца, за ситуацией вокруг которого следят ПСЖ и "Ювентус", и все еще сохраняют надежду договориться о продлении сотрудничества.

По информации The Telegraph, "Юнайтед" продолжает диалог с агентом голкипера Жорже Мендешем и вскоре собирается выдвинуть новое предложение.

В данный момент Де Хеа зарабатывает 240 тысяч фунтов в неделю, но желает увеличить свою зарплату до уровня Алексиса Санчеса — 500 тыс. фунтов каждые семь дней. Какую прибавку будет подразумевать новое предложение клуба, пока неясно.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2019 06:00

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  1. mr-tsoy 12.06.2019 06:34 # mr-tsoy
    Спасибо, аривидерчи. 350 еще куда бы ни шло за топ вратаря

    (ответить)

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