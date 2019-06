Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" сделает все возможное для приобретения Поля Погба. Хосеп Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" через год. "Челси" уговаривает Маурицио Сарри остаться. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Нападающий "Бенфики" Жоау Фелиш может отвергнуть интерес из Премьер-Лиги и отправиться в "Атлетико". (AS)



"Манчестер Юнайтед" придется выложить 130 миллионов фунтов, чтобы заполучить защитников Аарона Ван-Биссаку из "Кристал Пэлас" и Харри Магуайра из "Лестера". (Evening Standard)



Советники Маттейса Де Лигта сказали защитнику, что тот может отправиться в "Юнайтед" за гарантированной игровой практикой, чтобы позже все равно перейти в "Барселону". (Sport)



Поль Погба согласен на понижение зарплаты ради перехода в "Реал", однако "Юнайтед" хочет получить за французского полузащитника 135 млн. фунтов. Зинедин Зидан убедил президента Флорентино Переса, что ему нужен именно Погба, а не Кристиан Эриксен из "Тоттенхэма", и теперь Королевский клуб сделает все возможное, чтобы заполучить игрока. (Marca)



"Юнайтед" обратился насчет 31-летнего полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича. (Sport)



"Барселона" снизил с 53 до 40 млн. фунтов цену за голкипера Яспера Силлессена, который вызывает интерес со стороны "Юнайтед". (AS)



"Манчестер Сити" добавил защитника "Крузейро" Мурило в свой шорт-лист на замену капитану Венсану Компани. (Teamtalk)



Несмотря на трансферный запрет, "Челси" предложил 62.5 млн. фунтов за нападающего "Валенсии" Гонсалу Гедеша, но получил отказ. (Plaza Deportiva)



"Тоттенхэм" улучшит свое предложение по полузащитнику "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо после поступившего отказа на сумму в 53 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" отверг возможность приобрести нападающего "Ромы" Эдина Джеко. (Football Insider)



Два китайских клуба ведут борьбу за нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга. (Le 10 Sport)



Другое



Рафаэль Бенитес из "Ньюкасла" близок к возвращению на должность главного тренера "Челси". (Tuttosport)



Либо в "Челси" вернется Жозе Моуриньо. (The Sun)



"Уотфорд" потребует 15 млн. фунтов в качестве компенсации, если "Челси" попытается переманить главного тренера "шершней" Хави Грасию. (Duncan Castles)



"Челси" хочет определиться с заменой Сарри к моменту, когда Маурицио возглавит "Ювентус" на этой неделе. (Daily Mirror)



"Челси" передумал расставаться с Сарри и просит того остаться. (The Sun)



Славен Билич возглавит "Вест Бромвич", а Джонатан Вудгейт — "Мидлсбро". (Sky Sports)



Кепа Аррисабалага потеснил Давида Де Хеа в статусе первого номера сборной Испании. (The Sun)



Хосеп Гвардиола может покинуть "Сити" через год, если в следующем сезоне выиграет Лигу Чемпионов. (Daily Star)



"Брайтон" уволил трех сотрудников, из-за которых случались утечки информации с составом на матчи. (Daily Mail)