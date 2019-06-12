Мартинес уверен, что Азар будет успешен в "Реале" благодаря своей заднице

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес уверен, что плеймейкер Эден Азар сможет продолжить дорогу к успеху в "Реале" — не только своим мастерством, но и своей задницей.

Несмотря на трансферный запрет на два окна, "Челси" был вынужден отпустить Азара, своего лучшего игрока, в "Реал". К этому "синих" подтолкнул истекавший через 12 месяцев контракт Эдена.



"Челси" гарантированно получит за 28-летнего бельгийца 88 миллионов фунтов, но за счет бонусов сумма трансфера может вырасти до 130 млн. Мартинес считает, что "Реал" совершил отличную инвестицию.



"Он невысокий игрок, и его задница — это его центр тяжести. Благодаря низкому центру тяжести в ситуациях один на один он может делать вещи, которые не могут делать другие игроки".



"Он обладает огромным багажом опыта, и у него отличное видение футбола, что позволяет ему всегда принимать лучшие решения впереди. Кроме того, он не поддается эмоциям, даже когда люди говорят разное про него. Он очень спокойный и тихий".



"Он значительно прибавил, и наибольшего прогресса он добился в плане личных качеств. Бельгийский футбол возложил на него огромную ответственность, и он отреагировал на это".



"Эден был звездой и капитаном команды, которая финишировал третьей на Чемпионате Мира — и теперь мы знаем, что он готов быть лидером любого проекта".



"Вокруг него всегда много знаменитых игроков, но вам нужно смотреть на его суть как футболиста и то, как он влияет на свою команду".



"Он настоящая жемчужина, он очень опытен, и он играет в соответствии со структурой команды. Он на том же уровне, что и Неймар или Мбаппе", — цитирует Мартинеса The Sun.