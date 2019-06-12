Мартинес уверен, что Азар будет успешен в "Реале" благодаря своей заднице

Эден Азар Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес уверен, что плеймейкер Эден Азар сможет продолжить дорогу к успеху в "Реале" — не только своим мастерством, но и своей задницей.

Несмотря на трансферный запрет на два окна, "Челси" был вынужден отпустить Азара, своего лучшего игрока, в "Реал". К этому "синих" подтолкнул истекавший через 12 месяцев контракт Эдена.

"Челси" гарантированно получит за 28-летнего бельгийца 88 миллионов фунтов, но за счет бонусов сумма трансфера может вырасти до 130 млн. Мартинес считает, что "Реал" совершил отличную инвестицию.

"Он невысокий игрок, и его задница — это его центр тяжести. Благодаря низкому центру тяжести в ситуациях один на один он может делать вещи, которые не могут делать другие игроки".

"Он обладает огромным багажом опыта, и у него отличное видение футбола, что позволяет ему всегда принимать лучшие решения впереди. Кроме того, он не поддается эмоциям, даже когда люди говорят разное про него. Он очень спокойный и тихий".

"Он значительно прибавил, и наибольшего прогресса он добился в плане личных качеств. Бельгийский футбол возложил на него огромную ответственность, и он отреагировал на это".

"Эден был звездой и капитаном команды, которая финишировал третьей на Чемпионате Мира — и теперь мы знаем, что он готов быть лидером любого проекта".

"Вокруг него всегда много знаменитых игроков, но вам нужно смотреть на его суть как футболиста и то, как он влияет на свою команду".

"Он настоящая жемчужина, он очень опытен, и он играет в соответствии со структурой команды. Он на том же уровне, что и Неймар или Мбаппе", — цитирует Мартинеса The Sun.


Метки Мартинес, Реал, сборная Бельгии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2019 00:05

Количество просмотров Просмотров: 809

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  1. ilovemanutd 12.06.2019 01:00 # ilovemanutd
    У него ж опыта больше

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  2. van-der-slav 12.06.2019 00:34 # van-der-slav
    Спасибо, миша, поржал

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  3. chebrec 12.06.2019 00:33 # chebrec
    Теперь за жопой Азара придется в реале наблюдать

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  4. nir-vana 12.06.2019 00:22 # nir-vana
    Жопа у Азара ппц,любая баба ей позавидует. ©

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  5. muchampion 12.06.2019 00:10 # muchampion
    Терри знал об этом задолго до Мартинеса

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