Погба: "Я был фанатом "Арсенала"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что в детстве болел за "Арсенал".
В последние пару лет Погба активно сватали в "Реал" и "Барселону", а Поль с восхищением высказывается насчет Зинедиана Зидана и Роналдиньо.
Однако когда Погба был семилетним мальчиком, его вдохновляла другая команда и другие игроки.
"Я был фанатом "Арсенала". "Арсенала" и сборной Франции. Я обожал их команду в 1999-2000 годах. Ту, в которой играли Тьерри Анри, Патрик Виейра, Сильвен Вильтор и Робер Пирес".
"Я обожал Тьерри Анри. Роналдо, Анри, Джибриль Сиссе, Габриль Батистута — я следил за их игрой. В то время я был по-настоящему эгоистичным игроком и играл нападающего, 9-го номера. Затем я стал опускаться глубже и глубже, пока не стал полузащитником. Мне приходилось играть на жестком покрытии, цементе. Лучше было не падать!" — сообщил Погба The Times.
11.06.2019 23:00
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Сразу бы сказал что пидорас и мозг бы людям не ебал
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а потом сделал каминг аут когда попал в академию mymy...
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Венгер его не упускал не?
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