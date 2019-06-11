Погба: "Я был фанатом "Арсенала"

Поль Погба и Тьерри Анри Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что в детстве болел за "Арсенал".

В последние пару лет Погба активно сватали в "Реал" и "Барселону", а Поль с восхищением высказывается насчет Зинедиана Зидана и Роналдиньо.

Однако когда Погба был семилетним мальчиком, его вдохновляла другая команда и другие игроки.

"Я был фанатом "Арсенала". "Арсенала" и сборной Франции. Я обожал их команду в 1999-2000 годах. Ту, в которой играли Тьерри Анри, Патрик Виейра, Сильвен Вильтор и Робер Пирес".

"Я обожал Тьерри Анри. Роналдо, Анри, Джибриль Сиссе, Габриль Батистута — я следил за их игрой. В то время я был по-настоящему эгоистичным игроком и играл нападающего, 9-го номера. Затем я стал опускаться глубже и глубже, пока не стал полузащитником. Мне приходилось играть на жестком покрытии, цементе. Лучше было не падать!" — сообщил Погба The Times.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 11.06.2019 23:15 # liverpool1892est
    Сразу бы сказал что пидорас и мозг бы людям не ебал

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  2. jack-willsher 11.06.2019 23:11 # jack-willsher
    а потом сделал каминг аут когда попал в академию mymy...

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  3. chebrec 11.06.2019 23:06 # chebrec
    Венгер его не упускал не?

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