Погба: "Я был фанатом "Арсенала"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что в детстве болел за "Арсенал".

В последние пару лет Погба активно сватали в "Реал" и "Барселону", а Поль с восхищением высказывается насчет Зинедиана Зидана и Роналдиньо.



Однако когда Погба был семилетним мальчиком, его вдохновляла другая команда и другие игроки.



"Я был фанатом "Арсенала". "Арсенала" и сборной Франции. Я обожал их команду в 1999-2000 годах. Ту, в которой играли Тьерри Анри, Патрик Виейра, Сильвен Вильтор и Робер Пирес".



"Я обожал Тьерри Анри. Роналдо, Анри, Джибриль Сиссе, Габриль Батистута — я следил за их игрой. В то время я был по-настоящему эгоистичным игроком и играл нападающего, 9-го номера. Затем я стал опускаться глубже и глубже, пока не стал полузащитником. Мне приходилось играть на жестком покрытии, цементе. Лучше было не падать!" — сообщил Погба The Times.