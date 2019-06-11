"Юнайтед" не купит Облака, даже если Де Хеа уйдет

"Манчестер Юнайтед" не собирается тратиться на голкипера "Атлетико" Яна Облака, даже в случае ухода своего первого номера Давида Де Хеа.

Напомним, накануне стало известно, что Облак хочет покинуть "Атлетико", а в качестве наиболее предпочтительного направления видит как раз "Юнайтед".



Однако этот интерес не является взаимным. 26-летний игрок сборной Словении лишь два месяца назад заключил новый контракт, поэтому приобрести его менее чем за 100 миллионов фунтов не представляется возможным.



Тратить такого рода сумму на голкипера при наличии гораздо более серьезных проблем с составом "красные дьяволы" не будут, утверждает The Independent.



Если Де Хеа, у которого остается 12 месяцев по контракту, все-таки покинет "Олд Траффорд", "Юнайтед" постарается приобрести на его место оцениваемого в 40 млн. фунтов Андре Онана, а альтернативой камерунскому голкиперу "Аякса" выступает Яспер Силлессен из "Барселоны".