"Юнайтед" не купит Облака, даже если Де Хеа уйдет

Ян Облак "Манчестер Юнайтед" не собирается тратиться на голкипера "Атлетико" Яна Облака, даже в случае ухода своего первого номера Давида Де Хеа.

Напомним, накануне стало известно, что Облак хочет покинуть "Атлетико", а в качестве наиболее предпочтительного направления видит как раз "Юнайтед".

Однако этот интерес не является взаимным. 26-летний игрок сборной Словении лишь два месяца назад заключил новый контракт, поэтому приобрести его менее чем за 100 миллионов фунтов не представляется возможным.

Тратить такого рода сумму на голкипера при наличии гораздо более серьезных проблем с составом "красные дьяволы" не будут, утверждает The Independent.

Если Де Хеа, у которого остается 12 месяцев по контракту, все-таки покинет "Олд Траффорд", "Юнайтед" постарается приобрести на его место оцениваемого в 40 млн. фунтов Андре Онана, а альтернативой камерунскому голкиперу "Аякса" выступает Яспер Силлессен из "Барселоны".


Метки Атлетико, Аякс, Манчестер Юнайтед, Облак, Онана

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 11.06.2019 23:14 # liverpool1892est
    Заебали уже на МЮ ссать...это уже глобальная теория заговора "Урино-терапия по Фрейду-Пиаже..."

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  2. hammersmith 11.06.2019 22:49 # hammersmith
    чисто раисский парень

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  3. ganinilyha 11.06.2019 22:46 # ganinilyha
    Что за Малафеев на фото?

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  4. vyrentz 11.06.2019 22:43 # vyrentz
    Это звучит как заявка на 7-ое место

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  5. premier-league 11.06.2019 22:39 # premier-league
    как же крут акинфеев на фото

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  6. chebrec 11.06.2019 22:08 # chebrec
    А че у него флаг российский?

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  7. marvelboss 11.06.2019 22:01 # marvelboss
    Эх вернут тот МЮ уже поздно

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