"Челси" договаривается с Фрэнком Лэмпардом

Фрэнк Лэмпард "Челси" начал переговоры с главным тренером "Дерби" Фрэнком Лэмпардом о возвращении своей легенды на "Стэмфорд Бридж".

Как известно, в данный момент "синие" находятся на пороге расставания с Маурицио Сарри, который по окончании своего дебютного английского сезона выразил желание возглавить "Ювентус".

Итальянская пресса уверена, что Сарри может разорвать отношения с лондонским клубом и заключить контракт с чемпионами Серии А в ближайшие 48 часов.

Таким образом, "Челси" вынужден задумываться о том, кто будет тренировать команду в следующем сезоне — не имея возможности обратиться на трансферный рынок в течение двух ближайших окон.

Сегодня утром в прессе появились нелепые слухи о том, что "синие" могут вернуть Рафаэля Бенитеса или Жозе Моуриньо. Также на "Стэмфорд Бридж" сватают Массимилиано Аллегри, Хави Грасию, Нуну Эшпириту Санту, Эрика Тен Хага и Лорана Блана.

Однако Daily Mail стало известно, что фаворитом на роль сменщика Сарри является Лэмпард, несмотря на то, что у него за плечами всего один год тренерской работы.

Фрэнк уже успел встретиться с боссами "Челси" и обсудить свое назначение. Директора "синих" испытывают опасения по поводу скромного тренерского опыта Лэмпарда, зато кандидатуру 40-летнего англичанина поддерживает главный человек в клубе — его владелец Роман Абрамович.

Добавим, что в своем единственном сезоне у руля "Дерби" Лэмпард кардинально обновил и омолодил состав, а также поставил команде привлекательный стиль игры. Благодаря этому "бараны" остановились всего в одной победе от Премьер-Лиги, уступив в финале плей-офф Чемпионшипа "Астон Вилле".


Метки Дерби, Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1105

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gjchancel 11.06.2019 21:29 # gjchancel
    официально, мой любимы клуб - середняк :((((((

    (ответить)

  2. scouser2005 11.06.2019 21:24 # scouser2005
    "Челси" вынужден задумываться о том, что будет тренировать команду

    Источник: http://fapl.ru/posts/71353/?c=1


    Ахахаха... ЧТО...

    (ответить)

  3. satellite 11.06.2019 21:24 # satellite
    какой провал.
    хз почему нет толковый новостей по Максу Аллегри. единственный адекватный вариант, если конечно самому Аллегри интересна в работа в столь ограниченных условиях.

    (ответить)

  4. pistolero-lfc 11.06.2019 21:21 # pistolero-lfc
    Поцики выручайте.
    Встретил девушку, очень красивая. Общались легко и непринужденно.
    Мне было так приятно с ней, давно такого не испытывал. Как правильно намекнуть на секас? Завтра свидание

    (ответить)

  5. noi39 11.06.2019 21:18 # noi39
    Тенденция намечается.Сначала Оле в МЮ,теперь Лэмпс на пенсию,свои молодые да ранние.Это надолго в заднице.

    (ответить)

  6. slash-lfc 11.06.2019 21:18 # slash-lfc
    Лэмпса люблю больше чем Джеррарда(

    (ответить)

  7. pistolero-lfc 11.06.2019 21:17 # pistolero-lfc
    А почему на фото farot ?

    (ответить)

  8. melwood-lfc 11.06.2019 21:16 # melwood-lfc
    далбаебы блять

    (ответить)

  9. chebrec 11.06.2019 21:15 # chebrec
    Мля выпнут же((((

    (ответить)

  10. bushwacka 11.06.2019 21:12 # bushwacka
    Эта новость, кроме смеха больше никаких эмоций не вызывает...

    В Голос))))

    (ответить)

  11. ry-l 11.06.2019 21:09 # ry-l
    Блэ, ну зачем, Френки? Не дадут эти самодуры тебе спокойно работать...

    (ответить)

  12. gerrard08 11.06.2019 21:08 # gerrard08
    Ванильное и глупое решение, как по мне.
    Почему не берут Алегри - хз

    (ответить)

  13. blackbirdofk 11.06.2019 21:08 # blackbirdofk
    Как тренер выиграет ЛЧ раньше, чем фк аснл.

    (ответить)

  14. ganinilyha 11.06.2019 21:05 # ganinilyha
    Рано. Надо Жозика.

    (ответить)

  15. thegodfather 11.06.2019 21:04 # thegodfather
    Комонь комонь

    (ответить)

  16. cfc000000 11.06.2019 21:04 # cfc000000
    Сердце Челси, диспетчер Челси - Френк Лэмпард!
    CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!

    (ответить)

  17. staryi-eblan 11.06.2019 21:04 # staryi-eblan
    Опять физрук у руля :((

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: