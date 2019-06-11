"Челси" договаривается с Фрэнком Лэмпардом

"Челси" начал переговоры с главным тренером "Дерби" Фрэнком Лэмпардом о возвращении своей легенды на "Стэмфорд Бридж".

Как известно, в данный момент "синие" находятся на пороге расставания с Маурицио Сарри, который по окончании своего дебютного английского сезона выразил желание возглавить "Ювентус".



Итальянская пресса уверена, что Сарри может разорвать отношения с лондонским клубом и заключить контракт с чемпионами Серии А в ближайшие 48 часов.



Таким образом, "Челси" вынужден задумываться о том, кто будет тренировать команду в следующем сезоне — не имея возможности обратиться на трансферный рынок в течение двух ближайших окон.



Сегодня утром в прессе появились нелепые слухи о том, что "синие" могут вернуть Рафаэля Бенитеса или Жозе Моуриньо. Также на "Стэмфорд Бридж" сватают Массимилиано Аллегри, Хави Грасию, Нуну Эшпириту Санту, Эрика Тен Хага и Лорана Блана.



Однако Daily Mail стало известно, что фаворитом на роль сменщика Сарри является Лэмпард, несмотря на то, что у него за плечами всего один год тренерской работы.



Фрэнк уже успел встретиться с боссами "Челси" и обсудить свое назначение. Директора "синих" испытывают опасения по поводу скромного тренерского опыта Лэмпарда, зато кандидатуру 40-летнего англичанина поддерживает главный человек в клубе — его владелец Роман Абрамович.



Добавим, что в своем единственном сезоне у руля "Дерби" Лэмпард кардинально обновил и омолодил состав, а также поставил команде привлекательный стиль игры. Благодаря этому "бараны" остановились всего в одной победе от Премьер-Лиги, уступив в финале плей-офф Чемпионшипа "Астон Вилле".