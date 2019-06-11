"Челси" договаривается с Фрэнком Лэмпардом
"Челси" начал переговоры с главным тренером "Дерби" Фрэнком Лэмпардом о возвращении своей легенды на "Стэмфорд Бридж".
Как известно, в данный момент "синие" находятся на пороге расставания с Маурицио Сарри, который по окончании своего дебютного английского сезона выразил желание возглавить "Ювентус".
Итальянская пресса уверена, что Сарри может разорвать отношения с лондонским клубом и заключить контракт с чемпионами Серии А в ближайшие 48 часов.
Таким образом, "Челси" вынужден задумываться о том, кто будет тренировать команду в следующем сезоне — не имея возможности обратиться на трансферный рынок в течение двух ближайших окон.
Сегодня утром в прессе появились нелепые слухи о том, что "синие" могут вернуть Рафаэля Бенитеса или Жозе Моуриньо. Также на "Стэмфорд Бридж" сватают Массимилиано Аллегри, Хави Грасию, Нуну Эшпириту Санту, Эрика Тен Хага и Лорана Блана.
Однако Daily Mail стало известно, что фаворитом на роль сменщика Сарри является Лэмпард, несмотря на то, что у него за плечами всего один год тренерской работы.
Фрэнк уже успел встретиться с боссами "Челси" и обсудить свое назначение. Директора "синих" испытывают опасения по поводу скромного тренерского опыта Лэмпарда, зато кандидатуру 40-летнего англичанина поддерживает главный человек в клубе — его владелец Роман Абрамович.
Добавим, что в своем единственном сезоне у руля "Дерби" Лэмпард кардинально обновил и омолодил состав, а также поставил команде привлекательный стиль игры. Благодаря этому "бараны" остановились всего в одной победе от Премьер-Лиги, уступив в финале плей-офф Чемпионшипа "Астон Вилле".
11.06.2019 21:00
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Последние комментарии:
официально, мой любимы клуб - середняк :((((((
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"Челси" вынужден задумываться о том, что будет тренировать команду
Источник: http://fapl.ru/posts/71353/?c=1
Ахахаха... ЧТО...
(ответить)
какой провал.
хз почему нет толковый новостей по Максу Аллегри. единственный адекватный вариант, если конечно самому Аллегри интересна в работа в столь ограниченных условиях.
(ответить)
Поцики выручайте.
Встретил девушку, очень красивая. Общались легко и непринужденно.
Мне было так приятно с ней, давно такого не испытывал. Как правильно намекнуть на секас? Завтра свидание
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Тенденция намечается.Сначала Оле в МЮ,теперь Лэмпс на пенсию,свои молодые да ранние.Это надолго в заднице.
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Лэмпса люблю больше чем Джеррарда(
(ответить)
А почему на фото farot ?
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далбаебы блять
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Мля выпнут же((((
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Эта новость, кроме смеха больше никаких эмоций не вызывает...
В Голос))))
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Блэ, ну зачем, Френки? Не дадут эти самодуры тебе спокойно работать...
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Ванильное и глупое решение, как по мне.
Почему не берут Алегри - хз
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Как тренер выиграет ЛЧ раньше, чем фк аснл.
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Рано. Надо Жозика.
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Комонь комонь
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Сердце Челси, диспетчер Челси - Френк Лэмпард!
CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!
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Опять физрук у руля :((
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