"Челси" продал Олу Айну в "Торино"
"Челси" заработал 10 миллионов евро (8.9 млн. фунтов), продав своего воспитанника Олу Айну в "Торио".
Айна находился в системе лондонского клуба с 11 лет, за первую команду "синих" сыграв только шесть матчей — все в сезоне 2016/17.
Прошлым летом Ола заключил с "Челси" новый контракт, после чего отправился в аренду в "Торино", где принял участие в 32 матчах и забил один гол.
22-летний защитник проявил себя с лучшей стороны, поэтому клуб Серии А решил воспользоваться своей опцией и сегодня выкупил Айну у "Челси", о чем было объявлено официально.
11.06.2019 20:15
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Совсем придурки. Просто фееричные.
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Потом купят обратно за полтос
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Ещё минус игрок с баном
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получше азара
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Админы, клавишу Н прочистить нужно.
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Пизнес ка
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