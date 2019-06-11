"Челси" продал Олу Айну в "Торино"

Ола Айна "Челси" заработал 10 миллионов евро (8.9 млн. фунтов), продав своего воспитанника Олу Айну в "Торио".

Айна находился в системе лондонского клуба с 11 лет, за первую команду "синих" сыграв только шесть матчей — все в сезоне 2016/17.

Прошлым летом Ола заключил с "Челси" новый контракт, после чего отправился в аренду в "Торино", где принял участие в 32 матчах и забил один гол.

22-летний защитник проявил себя с лучшей стороны, поэтому клуб Серии А решил воспользоваться своей опцией и сегодня выкупил Айну у "Челси", о чем было объявлено официально.


Метки Айна, Торино, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2019 20:15

Количество просмотров Просмотров: 713

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  1. leysan 11.06.2019 21:36 # leysan
    Совсем придурки. Просто фееричные.

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  2. j-silver 11.06.2019 21:35 # j-silver
    Потом купят обратно за полтос

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  3. chebrec 11.06.2019 21:18 # chebrec
    Ещё минус игрок с баном

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  4. blackdreamer 11.06.2019 20:45 # blackdreamer
    получше азара

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  5. stfu27 11.06.2019 20:43 # stfu27
    Админы, клавишу Н прочистить нужно.

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  6. thegodfather 11.06.2019 20:20 # thegodfather
    Пизнес ка

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