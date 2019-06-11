"Челси" продал Олу Айну в "Торино"

"Челси" заработал 10 миллионов евро (8.9 млн. фунтов), продав своего воспитанника Олу Айну в "Торио".

Айна находился в системе лондонского клуба с 11 лет, за первую команду "синих" сыграв только шесть матчей — все в сезоне 2016/17.



Прошлым летом Ола заключил с "Челси" новый контракт, после чего отправился в аренду в "Торино", где принял участие в 32 матчах и забил один гол.



22-летний защитник проявил себя с лучшей стороны, поэтому клуб Серии А решил воспользоваться своей опцией и сегодня выкупил Айну у "Челси", о чем было объявлено официально.