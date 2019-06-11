"Ливерпуль" близок к продлению контракта с Окслейд-Чемберленом
"Ливерпуль" близок к продлению на 12 месяцев контракта с полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом.
Перебравшись на "Энфилд" в августе 2017 за 35 миллионов фунтов из "Арсенала", постепенно Окслейд-Чемберлен превратился в важного игрока для главного тренера "красных" Юргена Клоппа.
В своем первом сезоне Алекс сделал большой вклад в достижение "Ливерпулем" финала Лиги Чемпионов, но в апреле получил тяжелейшую травму колена из-за которой пропустил год.
Существовали опасения, что Окслейд-Чемберлен целиком пропустит сезон 2018/19, однако 26 апреля 2019 — спустя 366 дней после своей травмы — Алекс снова появился на футбольном поле, выйдя на замену против "Хаддерсфилда".
Чтобы отметить упорную работу 25-летнего англичанина в процессе реабилитации и показать, что ему по-прежнему есть место в планах Клоппа на будущее, "Ливерпуль" собирается продлить контракт Алекса до 2023 года, сообщает Sky Sports.
Предполагается, что это будет именно продление действующего контракта с сохранением текущей зарплаты в 120 тыс. фунтов в неделю.
11.06.2019 20:00
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