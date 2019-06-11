"Ливерпуль" близок к продлению контракта с Окслейд-Чемберленом

"Ливерпуль" близок к продлению на 12 месяцев контракта с полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом.

Перебравшись на "Энфилд" в августе 2017 за 35 миллионов фунтов из "Арсенала", постепенно Окслейд-Чемберлен превратился в важного игрока для главного тренера "красных" Юргена Клоппа.



В своем первом сезоне Алекс сделал большой вклад в достижение "Ливерпулем" финала Лиги Чемпионов, но в апреле получил тяжелейшую травму колена из-за которой пропустил год.



Существовали опасения, что Окслейд-Чемберлен целиком пропустит сезон 2018/19, однако 26 апреля 2019 — спустя 366 дней после своей травмы — Алекс снова появился на футбольном поле, выйдя на замену против "Хаддерсфилда".



Чтобы отметить упорную работу 25-летнего англичанина в процессе реабилитации и показать, что ему по-прежнему есть место в планах Клоппа на будущее, "Ливерпуль" собирается продлить контракт Алекса до 2023 года, сообщает Sky Sports.



Предполагается, что это будет именно продление действующего контракта с сохранением текущей зарплаты в 120 тыс. фунтов в неделю.