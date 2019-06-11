Три клуба обсуждают покупку Маттео Дармиана
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с тремя клубами о продаже крайнего защитника Маттео Дармиана.
В 2015 году Дармиан перебрался к "красным дьяволам" из "Торино" за 12.7 миллионов фунтов, но все это время являлся лишь игроком ротации, проведя 92 матча за четыре сезона и забив один гол.
В минувшем сезоне Премьер-Лиги Маттео сыграл только семь матчей, хотя в апреле неожиданно вышел в стартовом составе на дерби против "Манчестер Сити".
В данный момент главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер располагает справа в обороне Эшли Янгом и Диего Далотом, а вдобавок охотится за Аароном Ван-Биссакой из "Кристал Пэлас", поэтому не видит смысла удерживать Дармиана.
Собственные источники подтвердили ESPN, что свой интерес к 29-летнему итальянцу уже обозначили "Валенсия" и два неназванных клуба Серии А.
Добавим, что в январе "Юнайтед" воспользовался своей опцией и продлил контракт Дармиана до июня 2020. Сейчас от этого соглашения остается 12 месяцев, что лишь увеличивает вероятность продажи Маттео.
11.06.2019 19:00
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давай дасвиданья
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Продайте его уже
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