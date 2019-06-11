"Вест Хэм" близок к покупке Форнальса за 25 млн. фунтов

"Вест Хэм" близок к покупке полузащитника "Вильярреала" Пабло Форнальса за 25 миллионов фунтов.

Спортивный директор "молотобойцев" Марио Хусильос переключил свое внимание на Форнальса после неудачных попыток согласовать трансфер Станислава Лоботки из "Сельты".



Интерес "Вест Хэма" к 23-летнему игроку сборной Испании не является внезапным — лондонский клуб обдумывал покупку Пабло еще в январе.



Как сообщают Daily Mail и Sky Sports, за последние 24 часа два клуба добились существенного прогресса в переговорах, и у "Вест Хэма" появилась уверенность, что сделка состоится.



Форнальс выступает за "Вильярреал" после своего перехода из "Малаги" в 2017 году. В минувшем сезоне Пабло отметился 38 появлениями в старте, забив пять голов и отдав шесть результативных передач.



В случае перехода в "Вест Хэм" Форнальсу придется конкурировать за место в составе с другим атакующими полузащитниками в лице Мануэля Лансини, Джека Уилшира и Фелипе Андерсона.