"Юнайтед" определился с альтернативой Ван-Биссаке
"Манчестер Юнайтед" рассматривает Макса Ааронса в качестве альтернативы правому защитнику "Кристал Пэлас" Аарону Ван-Биссаке.
Напомним, накануне стало известно, что "Юнайтед" улучшит свое предложение по Ван-Биссаке до 50 миллионов фунтов, однако и этого может оказаться недостаточно.
По слухам, "орлы" оценивают Аарона минимум в 60 млн. фунтов, и такого рода цену на "Олд Траффорд" могут счесть чрезмерной.
Ранее пресса сплетничала о том, что "Юнайтед" может обратиться к Тома Менье из ПСЖ или Кирану Триппьеру из "Тоттенхэма", если переговоры по Ван-Биссаке не увенчаются успехом, однако Sky Sports стало известно, что запасным вариантом выступает другой игрок.
"Красные дьяволы" решили остаться верными своей стратегии по приглашению перспективных британских игроков и в связи с этим проявляют интерес к Ааронсу — лучшему молодому игроку Футбольной Лиги и члену символической сборной Чемпионшипа по версии PFA.
В минувшем сезоне 19-летний англичанин помог "Норвичу" выиграть Чемпионшип и получить прямую путевку в Премьер-Лигу, однако "канарейкам" будет сложно устоять перед крупным предложением "Юнайтед".
11.06.2019 17:00
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Все пытаются впарить мю нонеймов за большую сьоимость
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Вряд ли
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В минувшем сезоне 19-летний англичанин помог "Норвичу" выиграть Чемпионшип и получить прямую путевку в Лигу Чемпионов
красаучик просто
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для бборьбы за слот в ле пойдет
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