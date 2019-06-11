"Юнайтед" определился с альтернативой Ван-Биссаке

Макс Ааронс "Манчестер Юнайтед" рассматривает Макса Ааронса в качестве альтернативы правому защитнику "Кристал Пэлас" Аарону Ван-Биссаке.

Напомним, накануне стало известно, что "Юнайтед" улучшит свое предложение по Ван-Биссаке до 50 миллионов фунтов, однако и этого может оказаться недостаточно.

По слухам, "орлы" оценивают Аарона минимум в 60 млн. фунтов, и такого рода цену на "Олд Траффорд" могут счесть чрезмерной.

Ранее пресса сплетничала о том, что "Юнайтед" может обратиться к Тома Менье из ПСЖ или Кирану Триппьеру из "Тоттенхэма", если переговоры по Ван-Биссаке не увенчаются успехом, однако Sky Sports стало известно, что запасным вариантом выступает другой игрок.

"Красные дьяволы" решили остаться верными своей стратегии по приглашению перспективных британских игроков и в связи с этим проявляют интерес к Ааронсу — лучшему молодому игроку Футбольной Лиги и члену символической сборной Чемпионшипа по версии PFA.

В минувшем сезоне 19-летний англичанин помог "Норвичу" выиграть Чемпионшип и получить прямую путевку в Премьер-Лигу, однако "канарейкам" будет сложно устоять перед крупным предложением "Юнайтед".


Метки Ааронс, Ван-Биссака, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Норвич

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2019 17:00

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  1. chebrec 11.06.2019 18:20 # chebrec
    Все пытаются впарить мю нонеймов за большую сьоимость

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  2. mancunia-planet 11.06.2019 17:46 # mancunia-planet
    Вряд ли

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  3. red-devil-4ever 11.06.2019 17:37 # red-devil-4ever
    В минувшем сезоне 19-летний англичанин помог "Норвичу" выиграть Чемпионшип и получить прямую путевку в Лигу Чемпионов

    красаучик просто

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  4. blackdreamer 11.06.2019 17:04 # blackdreamer
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