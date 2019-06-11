"Далянь Ифан" попросил более 25 миллионов фунтов за Карраско

"Далянь Ифан" потребовал 25 миллионов фунтов от "Арсенала" за полузащитника Янника Карраско.

Карраско уехал выступать в Китай лишь в прошлом году, но так и не смог адаптироваться в этой экзотической для футбола стране и теперь хочет вернуться в Европу, на чем особенно настаивает его семья.



"Арсенал" интересовался Янником еще в январе, но тогда не имел денег на покупку 25-летнего игрока сборной Бельгии и был вынужден ограничиться арендой Дениса Суареса из "Барселоны".



Суарес совершенно себя не проявил за полгода на "Эмирейтс", и теперь главному тренеру "канониров" Унаи Эмери нужен другой фланговый полузащитник, которым может стать как раз Карраско.



Как сообщает Evening Standard, сперва "Арсенал" обратился насчет аренды Янника с опцией по выкупу, что позволило бы Эмери сберечь свой трансферный бюджет на это лето и предложить бельгийцу более конкурентоспособную зарплату.



Однако "Далянь Ифан" попросил за свою главную звезду 25 млн. фунтов сразу. В данный момент два клуба продолжают переговоры, обсуждая структуру платежей, а "Интер", "Милан" и "Рома" со стороны наблюдают за ситуацией.