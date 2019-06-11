"Далянь Ифан" попросил более 25 миллионов фунтов за Карраско
"Далянь Ифан" потребовал 25 миллионов фунтов от "Арсенала" за полузащитника Янника Карраско.
Карраско уехал выступать в Китай лишь в прошлом году, но так и не смог адаптироваться в этой экзотической для футбола стране и теперь хочет вернуться в Европу, на чем особенно настаивает его семья.
"Арсенал" интересовался Янником еще в январе, но тогда не имел денег на покупку 25-летнего игрока сборной Бельгии и был вынужден ограничиться арендой Дениса Суареса из "Барселоны".
Суарес совершенно себя не проявил за полгода на "Эмирейтс", и теперь главному тренеру "канониров" Унаи Эмери нужен другой фланговый полузащитник, которым может стать как раз Карраско.
Как сообщает Evening Standard, сперва "Арсенал" обратился насчет аренды Янника с опцией по выкупу, что позволило бы Эмери сберечь свой трансферный бюджет на это лето и предложить бельгийцу более конкурентоспособную зарплату.
Однако "Далянь Ифан" попросил за свою главную звезду 25 млн. фунтов сразу. В данный момент два клуба продолжают переговоры, обсуждая структуру платежей, а "Интер", "Милан" и "Рома" со стороны наблюдают за ситуацией.
11.06.2019 16:45
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В Китае оказывается не дураки сидят
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Были бомжами, бомжами и остались)
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Арсенал уже 25 миллионов не может отвалить за игрока? Скатились гг
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Больше половины бюджета на трансферы у гейклуба. Ясен xyй не купят.
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