"Челси" не просил CAS приостановить трансферный запрет
В своей апелляции к Спортивному арбитражному суду (CAS) "Челси" не просил приостановить трансферный запрет, который действует в отношении клуба.
Напомним, на прошлой неделе CAS официально подтвердил, что "синие" подали апелляцию на решение ФИФА, которая запретила лондонскому клубу регистрировать новичков до конца января 2020.
До настоящего момента не было понятно, требовал ли "Челси" приостановить санкции на время рассмотрения апелляции, однако сегодня CAS сообщил изданию The Telegraph, что такого запроса не поступало.
Таким образом, "синие" по-прежнему несогласны с решением ФИФА и пытаются его оспорить, но формально уже приступили к отбыванию наказания.
Вместе с тем "Челси" имеет возможность отдельно обратиться в CAS и попросить приостановить запрет, чтобы закупиться игроками этим летом.
11.06.2019 15:00
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Последние комментарии:
Официально обоссаны. ехехехехехе.
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Челси не просит, Челси требует и получает что ему нужно
Просить это удел гг, портовых обрыганов и прочих ххлов
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Кто воду мутит твари?!!
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а в чем тогда смысл аппеляции? "Отбелить" свое имя?
А не похуй ли всем, кроме ФИФА на эти нарушения?
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