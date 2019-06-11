"Челси" не просил CAS приостановить трансферный запрет

Челси В своей апелляции к Спортивному арбитражному суду (CAS) "Челси" не просил приостановить трансферный запрет, который действует в отношении клуба.

Напомним, на прошлой неделе CAS официально подтвердил, что "синие" подали апелляцию на решение ФИФА, которая запретила лондонскому клубу регистрировать новичков до конца января 2020.

До настоящего момента не было понятно, требовал ли "Челси" приостановить санкции на время рассмотрения апелляции, однако сегодня CAS сообщил изданию The Telegraph, что такого запроса не поступало.

Таким образом, "синие" по-прежнему несогласны с решением ФИФА и пытаются его оспорить, но формально уже приступили к отбыванию наказания.

Вместе с тем "Челси" имеет возможность отдельно обратиться в CAS и попросить приостановить запрет, чтобы закупиться игроками этим летом.


Метки CAS, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2019 15:00

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  1. only--liverpool 11.06.2019 16:19 # only--liverpool
    Официально обоссаны. ехехехехехе.

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  2. j-silver 11.06.2019 16:05 # j-silver
    Челси не просит, Челси требует и получает что ему нужно
    Просить это удел гг, портовых обрыганов и прочих ххлов

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  3. chebrec 11.06.2019 15:45 # chebrec
    Кто воду мутит твари?!!

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  4. farot 11.06.2019 15:42 # farot
    а в чем тогда смысл аппеляции? "Отбелить" свое имя?
    А не похуй ли всем, кроме ФИФА на эти нарушения?

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