Погба пожаловался на несправедливое отношение к себе

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтд" Поль Погба пожаловался, что о нем судят иначе, нежели о других футболистах.

Три года назад Погба вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" в статусе самого дорогого футболиста мира — 89 миллионов фунтов. Однако заиграть в соответствии с этим статусом Поль не смог.

Сам 26-летний полузащитник считает отношение к себе людей несправедливым и уверяет, что в сборной Франции он остается тем же игроком, хотя там его не критикуют.

"Я всегда играю таким образом, и хвала Богу, я одержал победу на Чемпионате Мира, играя таким образом. Как я выгляжу, мои прически — все это только поводы для болтовни".

"Я такой, какой есть, с детства. Это не проблема, когда мы побеждаем. Только когда мы уступаем или я показываю плохую игру, это становится проблемой".

"Я стал другим игроком из-за своего трансфера. Поскольку то был крупнейший трансфер всех времен, обо мне судят по-другому".

"Из-за ценника ты ожидаешь больше. Хорошо проведенный матч становится обычным матчем, первоклассно сыгранный матч становится хорошим матчем", — сообщил Погба The Times.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2019 14:00

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  1. outsider 11.06.2019 14:25 # outsider
    Трансфер одной Погба - 89 млн. фунтов. Ниже финансовые показатели Миллуолла за 2016/17 годы.
    За такие деньги фанаты вправе ждать от него хотя бы исключительной самоотдачи.

    Основные финансовые показатели за 2016/17 год:
    Доход &#163; 10,0 млн (рост на 20,5%).
    Заработная плата &#163; 9,4 млн (рост на 17,3%)
    Убытки до продаж игроков &#163; 5,5 млн (снижение на 5,5%)
    Подписи игроков &#163; 923 000
    Продажи игроков &#163; 514 000
    Долги &#163; 18,1 млн (без существенных изменений)

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  2. mancunia-planet 11.06.2019 14:24 # mancunia-planet
    Так часто показывать плохую игру недопустимо для топа, ещё при этом выебываться. Так что иди нахой и побыстрее, пожалуйста.

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  3. botan1k 11.06.2019 14:21 # botan1k
    once скам - always скам.

    А ты что Полюшка хотел, розводить на бабло МЮ, нифига не играть и чтоб тебя ищо и хвалили?

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  4. j-silver 11.06.2019 14:19 # j-silver
    все правильно, во франции он играет в своем стиле, а подчищает за ним и всю черновую выполняет канте. а у скума он вынужден заниматься не тем, вот и играет как говнo, впрочем как и весь скум

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