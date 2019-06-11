Погба пожаловался на несправедливое отношение к себе
Полузащитник "Манчестер Юнайтд" Поль Погба пожаловался, что о нем судят иначе, нежели о других футболистах.
Три года назад Погба вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" в статусе самого дорогого футболиста мира — 89 миллионов фунтов. Однако заиграть в соответствии с этим статусом Поль не смог.
Сам 26-летний полузащитник считает отношение к себе людей несправедливым и уверяет, что в сборной Франции он остается тем же игроком, хотя там его не критикуют.
"Я всегда играю таким образом, и хвала Богу, я одержал победу на Чемпионате Мира, играя таким образом. Как я выгляжу, мои прически — все это только поводы для болтовни".
"Я такой, какой есть, с детства. Это не проблема, когда мы побеждаем. Только когда мы уступаем или я показываю плохую игру, это становится проблемой".
"Я стал другим игроком из-за своего трансфера. Поскольку то был крупнейший трансфер всех времен, обо мне судят по-другому".
"Из-за ценника ты ожидаешь больше. Хорошо проведенный матч становится обычным матчем, первоклассно сыгранный матч становится хорошим матчем", — сообщил Погба The Times.
11.06.2019 14:00
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Трансфер одной Погба - 89 млн. фунтов. Ниже финансовые показатели Миллуолла за 2016/17 годы.
За такие деньги фанаты вправе ждать от него хотя бы исключительной самоотдачи.
Основные финансовые показатели за 2016/17 год:
Доход £ 10,0 млн (рост на 20,5%).
Заработная плата £ 9,4 млн (рост на 17,3%)
Убытки до продаж игроков £ 5,5 млн (снижение на 5,5%)
Подписи игроков £ 923 000
Продажи игроков £ 514 000
Долги £ 18,1 млн (без существенных изменений)
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Так часто показывать плохую игру недопустимо для топа, ещё при этом выебываться. Так что иди нахой и побыстрее, пожалуйста.
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once скам - always скам.
А ты что Полюшка хотел, розводить на бабло МЮ, нифига не играть и чтоб тебя ищо и хвалили?
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все правильно, во франции он играет в своем стиле, а подчищает за ним и всю черновую выполняет канте. а у скума он вынужден заниматься не тем, вот и играет как говнo, впрочем как и весь скум
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