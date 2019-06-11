Погба пожаловался на несправедливое отношение к себе

Полузащитник "Манчестер Юнайтд" Поль Погба пожаловался, что о нем судят иначе, нежели о других футболистах.

Три года назад Погба вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" в статусе самого дорогого футболиста мира — 89 миллионов фунтов. Однако заиграть в соответствии с этим статусом Поль не смог.



Сам 26-летний полузащитник считает отношение к себе людей несправедливым и уверяет, что в сборной Франции он остается тем же игроком, хотя там его не критикуют.



"Я всегда играю таким образом, и хвала Богу, я одержал победу на Чемпионате Мира, играя таким образом. Как я выгляжу, мои прически — все это только поводы для болтовни".



"Я такой, какой есть, с детства. Это не проблема, когда мы побеждаем. Только когда мы уступаем или я показываю плохую игру, это становится проблемой".



"Я стал другим игроком из-за своего трансфера. Поскольку то был крупнейший трансфер всех времен, обо мне судят по-другому".



"Из-за ценника ты ожидаешь больше. Хорошо проведенный матч становится обычным матчем, первоклассно сыгранный матч становится хорошим матчем", — сообщил Погба The Times.