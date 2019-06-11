"Ливерпуль" не вернется за Набилем Фекиром
"Ливерпуль" не будет возобновлять интерес к плеймейкеру "Лиона" Набилю Фекиру.
Напомним, год назад Фекир едва не присоединился к мерсисайдскому клубу за 52 миллиона фунтов. "Ливерпуль" уже полностью согласовал сделку по Набилю, а тот прошел медицинское обследование и даже записал приветственное интервью.
По слухам, этот трансфер сорвался из-за опасений насчет колена игрока сборной Франции, появившихся во время медицинских тестов.
С тех пор неоднократно появлялась информация, что "Ливерпуль" может возобновить интерес к 25-летнему Фекиру — даже агент Набиля на это намекал.
Однако Liverpool Echo ожидает, что с Джерданом Шакири и набирающим форму после травмы Алексом Окслейд-Чемберленом главный тренер "красных" Юрген Клопп не будет возвращаться за Фекиром.
Помимо двух названных выше игроков, в последнее время Клопп часто использовал на позиции атакующего полузащитника капитана Джордана Хендерсона, что стало возможно благодаря успешной адаптации Фабиньо в опорной зоне.
Этим летом Клопп предпочтет сосредоточиться на укреплении других позиций — "Ливерпулю" нужен новый запасной голкипер, левый защитник и нападающий. При этом "красные" не собираются совершать крупных покупок, как в предыдущие трансферные окна.
11.06.2019 13:00
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он уже в Челси, Марина его з аналик закрыла
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Правильно. Зачем ему это дно?
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ну логично. Его ведь планировали на замену Оксу брать
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Некуда пихать уже его.
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С тех пор неоднократно появлялась информация, что "Ливерпуль" может возобновить интерес к 25-летнему Фекиру — даже агент Набиля на это намекал.
Походу только он эту инфу и распространял) И ещё мб их президент хитрожопый.
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Классно. Я в восторге. ЛФК топ.
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левый защитник???
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