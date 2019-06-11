"Ливерпуль" не вернется за Набилем Фекиром

Набиль Фекир "Ливерпуль" не будет возобновлять интерес к плеймейкеру "Лиона" Набилю Фекиру.

Напомним, год назад Фекир едва не присоединился к мерсисайдскому клубу за 52 миллиона фунтов. "Ливерпуль" уже полностью согласовал сделку по Набилю, а тот прошел медицинское обследование и даже записал приветственное интервью.

По слухам, этот трансфер сорвался из-за опасений насчет колена игрока сборной Франции, появившихся во время медицинских тестов.

С тех пор неоднократно появлялась информация, что "Ливерпуль" может возобновить интерес к 25-летнему Фекиру — даже агент Набиля на это намекал.

Однако Liverpool Echo ожидает, что с Джерданом Шакири и набирающим форму после травмы Алексом Окслейд-Чемберленом главный тренер "красных" Юрген Клопп не будет возвращаться за Фекиром.

Помимо двух названных выше игроков, в последнее время Клопп часто использовал на позиции атакующего полузащитника капитана Джордана Хендерсона, что стало возможно благодаря успешной адаптации Фабиньо в опорной зоне.

Этим летом Клопп предпочтет сосредоточиться на укреплении других позиций — "Ливерпулю" нужен новый запасной голкипер, левый защитник и нападающий. При этом "красные" не собираются совершать крупных покупок, как в предыдущие трансферные окна.


Метки Ливерпуль, Лион, Фекир

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1324

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  1. j-silver 11.06.2019 14:15 # j-silver
    он уже в Челси, Марина его з аналик закрыла

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  2. iceteam 11.06.2019 13:45 # iceteam
    Правильно. Зачем ему это дно?

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  3. farot 11.06.2019 13:20 # farot
    ну логично. Его ведь планировали на замену Оксу брать

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  4. gerrard08 11.06.2019 13:14 # gerrard08
    Некуда пихать уже его.

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  5. sausage 11.06.2019 13:11 # sausage
    С тех пор неоднократно появлялась информация, что "Ливерпуль" может возобновить интерес к 25-летнему Фекиру — даже агент Набиля на это намекал.

    Походу только он эту инфу и распространял) И ещё мб их президент хитрожопый.

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  6. electric 11.06.2019 13:07 # electric
    Классно. Я в восторге. ЛФК топ.

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  7. karimov-mu 11.06.2019 13:05 # karimov-mu
    левый защитник???

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