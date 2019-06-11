"Ливерпуль" не вернется за Набилем Фекиром

"Ливерпуль" не будет возобновлять интерес к плеймейкеру "Лиона" Набилю Фекиру.

Напомним, год назад Фекир едва не присоединился к мерсисайдскому клубу за 52 миллиона фунтов. "Ливерпуль" уже полностью согласовал сделку по Набилю, а тот прошел медицинское обследование и даже записал приветственное интервью.



По слухам, этот трансфер сорвался из-за опасений насчет колена игрока сборной Франции, появившихся во время медицинских тестов.



С тех пор неоднократно появлялась информация, что "Ливерпуль" может возобновить интерес к 25-летнему Фекиру — даже агент Набиля на это намекал.



Однако Liverpool Echo ожидает, что с Джерданом Шакири и набирающим форму после травмы Алексом Окслейд-Чемберленом главный тренер "красных" Юрген Клопп не будет возвращаться за Фекиром.



Помимо двух названных выше игроков, в последнее время Клопп часто использовал на позиции атакующего полузащитника капитана Джордана Хендерсона, что стало возможно благодаря успешной адаптации Фабиньо в опорной зоне.



Этим летом Клопп предпочтет сосредоточиться на укреплении других позиций — "Ливерпулю" нужен новый запасной голкипер, левый защитник и нападающий. При этом "красные" не собираются совершать крупных покупок, как в предыдущие трансферные окна.