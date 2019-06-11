Деле Алли надеется прибавить в следующем сезоне

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли надеется, что сможет оставить этот невзрачный сезон позади и прибавить в следующем.

В этом сезоне 23-летний Алли забил только семь голов и отдал шесть результативных передач, а за сборную Англии не отличился ни разу. Деле так и не смог проявить себя в концовке кампании, когда в этом нуждались "шпоры" в Лиге Чемпионов и национальная команда в плей-офф Лиги Наций.



Тем не менее, Деле чувствует, что улучшил свою игру в определенных аспектах. Полузащитник надеется подтянуть и все остальное к сезону 2019/20.



"Это был отличный сезон для меня в плане обучения. Это первый сезон, когда я столкнулся с мышечными травмами. Мне пришлось сложно, но я продолжал упорно работать. Сезон получился слегка рваным, но я многому научился и нахожусь в предвкушении следующего сезона".



"Я забил не так много голов и отдал не так много результативных передач, но думаю, я улучшил другие аспекты своей игры, включая оборонительные действия и распоряжение мячом. Я не просто открываюсь у чужих ворот и реализую моменты".



"Поэтому надеюсь, что в следующем сезоне у меня все сложится, и я буду забивать голы, ассистировать и участвовать в развитии игры, сохранив эти другие аспекты", — цитирует Алли The Telegraph.