Уайз: "Буду расстроен, если Сарри уйдет из "Челси"

Джанфрако Дзола и Маурицио Сарри Легенда "Челси" Деннис Уайз считает, что лондонский клуб должен сохранить Маурицио Сарри на посту главного тренера.

По слухам, Сарри находится на пороге расставания с "синими" после всего одного года сотрудничества. За этот год Маурицио вернул лондонцев в Лигу Чемпионов, достиг финала Кубка Лиги и выиграл Лигу Европы.

Если уход Сарри окажется неизбежен, Уайз считает, что дело Маурицио должен будет продолжить его ассистент и соотечественник Джанфранко Дзола, с которым самому Деннису приходилось вместе выступать за "Челси".

"Буду расстроен, если Сарри уйдет. Он вернул нас туда, где "Челси" и заслуживает быть — в Лигу Чемпионов. Кроме того, он выиграл свой первый трофей".

"В лице Джанфранко Дзолы у "Челси" уже есть идеальная замена. Он знает молодых и возрастных игроков, и за последние несколько лет он значительно набрался опыта", — цитирует Уайза Daily Mail.


Метки Дзола, Сарри, тренеры, Уайз, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. h22o 11.06.2019 12:06 # h22o
    Дзола вообще днище без авторитета, да и Сарри упоротый!

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  2. lampard78 11.06.2019 11:27 # lampard78
    Кто-нибудь, разбудите уже Грановскую, а то она так до августа в коматозе пробудет.

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  3. ganinilyha 11.06.2019 11:03 # ganinilyha
    Серьёзно? Не будь северолондонская мусорка мусоркой, то вы бы сейчас ныли о Лиге Европы.

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