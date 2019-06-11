Уайз: "Буду расстроен, если Сарри уйдет из "Челси"

Легенда "Челси" Деннис Уайз считает, что лондонский клуб должен сохранить Маурицио Сарри на посту главного тренера.

По слухам, Сарри находится на пороге расставания с "синими" после всего одного года сотрудничества. За этот год Маурицио вернул лондонцев в Лигу Чемпионов, достиг финала Кубка Лиги и выиграл Лигу Европы.



Если уход Сарри окажется неизбежен, Уайз считает, что дело Маурицио должен будет продолжить его ассистент и соотечественник Джанфранко Дзола, с которым самому Деннису приходилось вместе выступать за "Челси".



"Буду расстроен, если Сарри уйдет. Он вернул нас туда, где "Челси" и заслуживает быть — в Лигу Чемпионов. Кроме того, он выиграл свой первый трофей".



"В лице Джанфранко Дзолы у "Челси" уже есть идеальная замена. Он знает молодых и возрастных игроков, и за последние несколько лет он значительно набрался опыта", — цитирует Уайза Daily Mail.