Уайз: "Буду расстроен, если Сарри уйдет из "Челси"
Легенда "Челси" Деннис Уайз считает, что лондонский клуб должен сохранить Маурицио Сарри на посту главного тренера.
По слухам, Сарри находится на пороге расставания с "синими" после всего одного года сотрудничества. За этот год Маурицио вернул лондонцев в Лигу Чемпионов, достиг финала Кубка Лиги и выиграл Лигу Европы.
Если уход Сарри окажется неизбежен, Уайз считает, что дело Маурицио должен будет продолжить его ассистент и соотечественник Джанфранко Дзола, с которым самому Деннису приходилось вместе выступать за "Челси".
"Буду расстроен, если Сарри уйдет. Он вернул нас туда, где "Челси" и заслуживает быть — в Лигу Чемпионов. Кроме того, он выиграл свой первый трофей".
"В лице Джанфранко Дзолы у "Челси" уже есть идеальная замена. Он знает молодых и возрастных игроков, и за последние несколько лет он значительно набрался опыта", — цитирует Уайза Daily Mail.
11.06.2019 11:00
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Последние комментарии:
Дзола вообще днище без авторитета, да и Сарри упоротый!
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Кто-нибудь, разбудите уже Грановскую, а то она так до августа в коматозе пробудет.
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Серьёзно? Не будь северолондонская мусорка мусоркой, то вы бы сейчас ныли о Лиге Европы.
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