Серж Гнабри зовет Сане в "Баварию"

Вингер "Баварии" Серж Гнабри призвал своего партнера по сборной Германии Лероя Сане оставить "Манчестер Сити" и присоединиться к нему в Мюнхене.

Как известно, "Бавария" не делает секрета из своего интереса к Сане, который в минувшем сезоне проигрывал борьбу за место в стартовом составе "Сити" и который никак не договорится о новом контракте.



Чемпионы Бундеслиги видят в своем соотечественнике цель номер один на замену покидающим клуб ветеранам Арьену Роббену и Франку Рибери, и Гнабри был бы счастлив, если бы смог играть бок о бок с Лероем не только на уровне сборных.



"Я был бы счастлив обладать им в своей команде. Мы очень хорошо с ним ладим, в том числе и за пределами поля. Он был бы полезен любой команде, и для меня очень весело с ним играть. Он стал бы настоящим усилением для "Баварии".



"Я бы поприветствовал его в "Баварии" особым рукопожатием. Я уже спрашивал его насчет этого, но только он сам может сказать, что произойдет на самом деле", — приводит слова Гнабри Daily Mirror.