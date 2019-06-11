Гранит Джака счастлив в "Арсенале"

Гранит Джака Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака успокоил слухи, сватающие его в "Интер", заявив, что счастлив в Северном Лондоне.

Недавно в итальянский прессе появились слухи о том, что заполучить Джаку хочет новоиспеченный главный тренер "Интера" Антонио Конте.

Казалось, непопадание в Лигу Чемпионов может заставить "канониров" рассмотреть предложения по некоторым своим игрокам, включая Гранита, однако у 26-летнего швейцарца другие планы.

"Ухожу ли я? Нет, насколько мне известно. У меня остается еще четыре года по контракту, я переподписал его лишь в прошлом году. Я счастлив здесь, моя семья — тоже. Это самое важное", — сообщил Джака Blick.


Метки Арсенал, Джака

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2019 09:00

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  1. farot 11.06.2019 09:45 # farot
    какой Интер? Зачем Конте это чудо?

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  2. ofori-twumasi 11.06.2019 09:41 # ofori-twumasi
    С какого перепуга этот середняк должен куда-то на повышение уходить, он на своем месте.

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  3. ashlikcole3 11.06.2019 09:15 # ashlikcole3
    цену набиваешь, никому ты не нужен кусок д***ма

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