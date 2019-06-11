Гранит Джака счастлив в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака успокоил слухи, сватающие его в "Интер", заявив, что счастлив в Северном Лондоне.

Недавно в итальянский прессе появились слухи о том, что заполучить Джаку хочет новоиспеченный главный тренер "Интера" Антонио Конте.



Казалось, непопадание в Лигу Чемпионов может заставить "канониров" рассмотреть предложения по некоторым своим игрокам, включая Гранита, однако у 26-летнего швейцарца другие планы.



"Ухожу ли я? Нет, насколько мне известно. У меня остается еще четыре года по контракту, я переподписал его лишь в прошлом году. Я счастлив здесь, моя семья — тоже. Это самое важное", — сообщил Джака Blick.