Гранит Джака счастлив в "Арсенале"
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака успокоил слухи, сватающие его в "Интер", заявив, что счастлив в Северном Лондоне.
Недавно в итальянский прессе появились слухи о том, что заполучить Джаку хочет новоиспеченный главный тренер "Интера" Антонио Конте.
Казалось, непопадание в Лигу Чемпионов может заставить "канониров" рассмотреть предложения по некоторым своим игрокам, включая Гранита, однако у 26-летнего швейцарца другие планы.
"Ухожу ли я? Нет, насколько мне известно. У меня остается еще четыре года по контракту, я переподписал его лишь в прошлом году. Я счастлив здесь, моя семья — тоже. Это самое важное", — сообщил Джака Blick.
11.06.2019 09:00
Просмотров: 416
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
какой Интер? Зачем Конте это чудо?
(ответить)
С какого перепуга этот середняк должен куда-то на повышение уходить, он на своем месте.
(ответить)
цену набиваешь, никому ты не нужен кусок д***ма
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий