Каррагер не верит, что Ван Дейк опередит Месси в борьбе за "Золотой мяч"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер не ожидает, что следующий "Золотой мяч" достанется защитнику "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку.

После победы "красных" в финале Лиги Чемпионов Ван Дейк превратился в фаворита букмекеров на главную индивидуальную награду в футболе, опережая даже Лионеля Месси из "Барселоны".



Однако Каррагер не верит, что Месси, в этом сезоне взявший только титул Ла Лиги со своим клубом, уступит "Золотой мяч" конкуренту, выступающему на позиции защитника.



"Я видел, что по котировкам он обходит Месси. Но если честно, я все равно думаю, что награду получит Месси — очень редко увидишь, когда это удается центральному защитнику".



"Думаю, Фабио Каннаваро получил "Золотой мяч" на фоне успеха от Чемпионата Мира в 2006 году".



"Я не думаю, что игра Ван Дейка сильно изменилась с течением сезона. Естественно, он провел отличный сезон, однако тебе нужно добиваться больших побед, и победа в Лиге Чемпионов просто обеспечила ему признание как одного из лучших в мире".



"Мы уже говорили об это ранее в сезоне. Мы часто приводим в пример Пике и Рамоса — не факт, что они играют лучше Ван Дейка, но у них есть медали в клубе и сборной".



"Поэтому он будет слегка расстроен, что проиграл финал Лиги Наций. Это не Чемпионат Мира и не Евро, но все равно славный небольшой трофей".



"Однако я думаю, ты сможешь упрочить свое положение на этом уровне, когда будешь добиваться больших побед. Я считаю его лучшим в мире на своей позиции, и он доказал свой класс, но что касается "Золотого мяча", то я думаю, он достанется Месси", — сообщил Каррагер в эфире.