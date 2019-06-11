Вертонген надеется, что Эриксен останется в "Тоттенхэме"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген выразил надежду, что его клубу удастся сохранить полузащитника Кристиана Эриксена.

В данный момент у Эриксена остается только 12 месяцев по контракту со "шпорами". Пресса активно сватает Кристиана в "Реал", а недавно и сам датчанин признался, что ему хочется "попробовать что-нибудь новое".



Вертонген считает эти спекуляции вокруг Эриксена, с которым ему довелось вместе играть еще в "Аяксе", обычным делом для данного времени года и надеется, что Кристиан сохранит верность "Тоттенхэму".



"Естественно, когда трансферное окно открывается, появляется много слухов, но слухи были и в прошлом году. Тогда все мы остались вместе, поэтому я надеюсь".



"Кристиан отличный игрок. Я знаю его со времени, когда ему было 16, мы вместе тогда играли за "Аякс". Я надеюсь, он останется в "Тоттенхэме" на следующий сезон. Он исключительный игрок", — сообщил Вертонген Sky Sports.