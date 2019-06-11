"Ливерпуль" не заинтересован в Максе Крузе

"Ливерпуль" не будет приглашать капитана "Вердера" Макса Крузе, несмотря на прощание с нападающим Даниэлем Старриджем.

Напомним, мерсисайдский клуб принял решение не продлевать истекающий контракт со Старриджем, который выступал на "Энфилде" с 2013 года.



В минувшем сезоне Старридж являлся дублером для основного трио нападающих, и главный тренер "красных" Юрген Клопп убежден, что у него достаточно игроков на эту роль в преддверии новой кампании.



Клопп по-прежнему высоко котирует Дивока Ориги, который вскоре должен получить новый контракт, а также хочет интегрировать в первую команду 19-летнего Риана Брюстера.



Что касается спекуляций относительно интереса "Ливерпуля" к Крузе, то они не имеют под собой основания, даже несмотря на то, что 31-летний соотечественник Клоппа доступен свободным агентом.



Liverpool Echo добавляет, что отсутствие интереса со стороны "Ливерпуля" к Крузе не означает, что "красные" не ищут игрока атакующего плана на трансферном рынке. Однако это должен быть правильный игрок, правильного возраста и цены, а не стареющий немец.