Светская хроника за вторник

Светская хроника "Ювентус" продаст нескольких игроков, чтобы купить Поля Погба. "Манчестер Сити" сделал предложение Жоау Фелишу. Игроки "Ливерпуля" флиртуют с Кинси Волански. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Барселона" не получала никаких предложений по полузащитнику Филиппе Коутиньо. (Daily Mirror)

ПСЖ обходит "Манчестер Юнайтед" и "Барселону" в борьбе за защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта. (Daily Mail)

"Ювентус" продаст Маттиа Перина, Жоау Канселу, Хуана Куадрадо и Марио Манджукича, чтобы на вырученные деньги купить полузащитника "Юнайтед" Поля Погба. (Tuttomercatoweb)

На прошлой неделе представители "Ювентуса" и "Юнайтед" провели секретную встречу в Лондоне, дав старт переговорам по трансферу Погба стоимостью 150 миллионов фунтов. (The Sun)

"Юнайтед" сообщил "Реалу", что Погба не продается, и даже отказался назвать цену за Поля. (AS)

"Реал" не сможет купить Погба или Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма", если не найдет 135 млн. фунтов за счет продажи имеющихся игроков. (Daily Mail)

"Юнайтед" может возобновить интерес к защитнику "Тоттенхэма" Данни Роузу. (Manchester Evening News)

"Юнайтед" очень близок к покупке полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. (Daily Express)

"Манчестер Сити" предложил нападающему "Бенфики" Жоау Фелишу пятилетний контракт стоимостью 26.6 млн. фунтов. (Record)

Полузащитник Родри, в услугах которого заинтересованы "Сити" и "Бавария", твердо решил покинуть "Атлетико". (AS)

"Сити" заинтересован в защитнике "Ромы" Костасе Маноласе. (Corriere dello Sport)

"Сити" близок к покупке 16-летнего нападающего "Дерби" Лиама Делапа, сына экс-полузащитника "Стоука" Рори Делапа. (Derby Telegraph)

"Тоттенхэм" проявляет интерес к японскому защитнику "Марселя" Хироки Сакаи. (Sky Sports)

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер отверг интерес "Тоттенхэма", решив остаться в Париже. (Bild)

"Сампдория" попросила "Арсенал" увеличить предложение с 43 до 49 млн. фунтов о покупке Йоакима Андерсена и Денниса Прата. (The Sun)

"Арсенал" проигрывает борьбу "Эвертону" за защитника "Хетафе" Джене Даконама, оцениваемого в 30 млн. фунтов. (The Sun)

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри хочет забрать с собой в "Ювентус" не только Гонсало Игуаина, но и Эмерсона Палмери. (The Sun)

"Валенсия" заинтересовалась нападающим "Ньюкасла" Айозе Пересом. (Cope)

Другое

Новым главным тренером "Суонси" станет Стив Купер, до этого работавший с юношеской сборной Англии U-17. (The Guardian)

У Оуэна Харгривза угнали Jaguar стоимостью 50 тыс. фунтов, утащив ключи из дома экс-игрока "Юнайтед" через отверстие для почты. На следующий день автомобиль нашли брошенным в Лутоне. (Daily Mail)

Кинси Волански рассказала, что минимум двое игроков "Ливерпуля" пытались с ней флиртовать в инстаграме после ее камео в финале Лиги Чемпионов. (The Sun)

Главному тренеру "Арсенала" Унаи Эмери пришлось поменять место в самолете из-за оскорблений других пассажиров, оказавшихся болельщиками "Тоттенхэма". (The Times)

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил женился в Турции, а его свидетелем на свадьбе был президент страны Эрдоган. (Daily Mail)


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Автор mihajlo   

Дата 11.06.2019 05:55

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Последние комментарии:




  1. blackbirdofk 11.06.2019 08:02 # blackbirdofk
    Попиздите мне теперь, долбаёбы, о трансферном фейле.

    https://youtube.com/watch?v=FfyjSzysoH0

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  2. pistolero-lfc 11.06.2019 07:16 # pistolero-lfc
    жми лайк, если тоже читаешь только раздел "Другое" в светских хрониках.

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  3. mcferson 11.06.2019 07:13 # mcferson
    Хехе, нехватило силенок сразу прихлопнуть ГСВ, а все патамушта КД играл!

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  4. lfc-krr 11.06.2019 07:04 # lfc-krr
    Где все? Глухо, как на параде Сити..

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  5. melwood-lfc 11.06.2019 06:52 # melwood-lfc
    по традиции окропят в окленде местных глоров и отпразднуют чемпик перед пустыми трибунами...)00

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  6. ooaaaa 11.06.2019 06:45 # ooaaaa
    немножко окропили ВИЗЕНОРТ фэнов

    едем дальше

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  7. slash-lfc 11.06.2019 06:42 # slash-lfc
    Урааааа. Дома у воинов 3-3 и интрига будет еехехехехехеххеххех.

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  8. chelsiukpro 11.06.2019 06:40 # chelsiukpro
    Полная куйня для фапла

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  9. slash-lfc 11.06.2019 06:37 # slash-lfc
    Тащиии, ещё пару трешек и 3-2!

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  10. slash-lfc 11.06.2019 06:32 # slash-lfc
    Игроки Ливерпуля мужчины, игроки шавски...

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  11. melwood-lfc 11.06.2019 06:25 # melwood-lfc
    КАВАААААААААААЙ ШО ТВОРИИИТ

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  12. realbad 11.06.2019 06:22 # realbad
    Кинси Волански рассказала, что минимум двое игроков "Ливерпуля" пытались с ней флиртовать в инстаграме после ее камео в финале Лиги Чемпионов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/71336/


    Сосах предлагал вылизать ее грязное очко, а Вротбертсон пососать пальцы на ногах

    (ответить)

  13. superglor 11.06.2019 06:22 # superglor
    Робертсон и Арнольд. У нормальных людей постарше такие толстожопые шалавы интереса не вызывают.

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  14. webfoot 11.06.2019 06:08 # webfoot
    одна новость противоречит другой

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