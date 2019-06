Светская хроника за вторник

"Ювентус" продаст нескольких игроков, чтобы купить Поля Погба. "Манчестер Сити" сделал предложение Жоау Фелишу. Игроки "Ливерпуля" флиртуют с Кинси Волански. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Барселона" не получала никаких предложений по полузащитнику Филиппе Коутиньо. (Daily Mirror)



ПСЖ обходит "Манчестер Юнайтед" и "Барселону" в борьбе за защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта. (Daily Mail)



"Ювентус" продаст Маттиа Перина, Жоау Канселу, Хуана Куадрадо и Марио Манджукича, чтобы на вырученные деньги купить полузащитника "Юнайтед" Поля Погба. (Tuttomercatoweb)



На прошлой неделе представители "Ювентуса" и "Юнайтед" провели секретную встречу в Лондоне, дав старт переговорам по трансферу Погба стоимостью 150 миллионов фунтов. (The Sun)



"Юнайтед" сообщил "Реалу", что Погба не продается, и даже отказался назвать цену за Поля. (AS)



"Реал" не сможет купить Погба или Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма", если не найдет 135 млн. фунтов за счет продажи имеющихся игроков. (Daily Mail)



"Юнайтед" может возобновить интерес к защитнику "Тоттенхэма" Данни Роузу. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" очень близок к покупке полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. (Daily Express)



"Манчестер Сити" предложил нападающему "Бенфики" Жоау Фелишу пятилетний контракт стоимостью 26.6 млн. фунтов. (Record)



Полузащитник Родри, в услугах которого заинтересованы "Сити" и "Бавария", твердо решил покинуть "Атлетико". (AS)



"Сити" заинтересован в защитнике "Ромы" Костасе Маноласе. (Corriere dello Sport)



"Сити" близок к покупке 16-летнего нападающего "Дерби" Лиама Делапа, сына экс-полузащитника "Стоука" Рори Делапа. (Derby Telegraph)



"Тоттенхэм" проявляет интерес к японскому защитнику "Марселя" Хироки Сакаи. (Sky Sports)



Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер отверг интерес "Тоттенхэма", решив остаться в Париже. (Bild)



"Сампдория" попросила "Арсенал" увеличить предложение с 43 до 49 млн. фунтов о покупке Йоакима Андерсена и Денниса Прата. (The Sun)



"Арсенал" проигрывает борьбу "Эвертону" за защитника "Хетафе" Джене Даконама, оцениваемого в 30 млн. фунтов. (The Sun)



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри хочет забрать с собой в "Ювентус" не только Гонсало Игуаина, но и Эмерсона Палмери. (The Sun)



"Валенсия" заинтересовалась нападающим "Ньюкасла" Айозе Пересом. (Cope)



Другое



Новым главным тренером "Суонси" станет Стив Купер, до этого работавший с юношеской сборной Англии U-17. (The Guardian)



У Оуэна Харгривза угнали Jaguar стоимостью 50 тыс. фунтов, утащив ключи из дома экс-игрока "Юнайтед" через отверстие для почты. На следующий день автомобиль нашли брошенным в Лутоне. (Daily Mail)



Кинси Волански рассказала, что минимум двое игроков "Ливерпуля" пытались с ней флиртовать в инстаграме после ее камео в финале Лиги Чемпионов. (The Sun)



Главному тренеру "Арсенала" Унаи Эмери пришлось поменять место в самолете из-за оскорблений других пассажиров, оказавшихся болельщиками "Тоттенхэма". (The Times)



Полузащитник "Арсенала" Месут Озил женился в Турции, а его свидетелем на свадьбе был президент страны Эрдоган. (Daily Mail)