Робертсон: "Азар — лучший, кому я противостоял в Премьер-Лиге"

Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон назвал покинувшего "Челси" Эдена Азара лучшим игроком, против которого он играл в Премьер-Лиге.

В минувшую пятницу Азар завершил свой трансфер в "Реал" стоимостью 130 миллионов фунтов, включая бонусы. Бельгиец провел семь сезонов на "Стэмфорд Бридж", по два раза выиграв Премьер-Лигу и Лигу Европы, финал которой стал последним матчем Эдена в футболке "синих".



11 июня шотландцам во главе с капитаном Робертсоном предстоит встретиться с Азаром и его партнерами по сборной Бельгии, которая выиграла все три матча в своей отборочной группе к Евро-2020, забив восемь мячей и пропустив лишь однажды. Энди отлично понимает, какие проблемы способен создать его команде Эден.



"Он, вероятно, лучший игрок, с которым я сталкивался в Премьер-Лиге, и он заслужил переход в "Реал" и всю ту похвалу, которую получает. Он, вероятно, один из лучших в мире на данный момент".



"Я уважаю его за его умение играть в футбол, но не настолько, чтобы бояться его. Мы должны постараться грамотно обороняться против него, но мы знаем, что это будет тяжело".



"Мы не добивались чего-то серьезного со времен, наверное, матча со сборной Англии, но даже тогда мы остались расстроены поздним голом. С тех пор большие сборные превосходили нас, если честно. Мы должны пытаться снова бороться с ведущими сборными".



"Когда я впервые пришел в сборную, большим командам не нравилось играть против нас, они могли добыть нужный результат, но они знали, что для этого придется попотеть, и это то, к чему мы должны вернуться".



"Если Бельгия сыграет в свою лучшую игру и воспользуется своими шансами, то, скорее всего, они победят нас, но мы должны заставить их потрудиться ради трех очков".



"Если мы не позволим им играть в свою игру, тогда это придаст нам уверенности, а вдобавок у нас тоже есть игроки, способные доставить проблем. В таком случае никогда не знаешь, как все закончится. Раньше большие сборные знали, что мы можем дать бой, но теперь мы стали для них слишком легким соперником. Нам нужно это изменить".



"У нас классный состав, способный доставить проблем большим командам, мы являемся хорошей командой, и нам нужно показать чего мы заслуживаем. Чтобы мы добились хорошего результата, Бельгия должна взять выходной, и это правда", — цитирует Робертсона Sky Sports.