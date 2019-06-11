Уилсон: "С VAR Премьер-Лига будет не такой веселой"
Нападающий "Борнмута" и сборной Англии Каллум Уилсон считает, что введение системы VAR сделает Премьер-Лигу не такой веселой.
На текущей неделе сборная Англии дважды пострадала от VAR. Из-за видеоповторов подопечные Гарета Саутгейта недосчитались гола против Голландии, который мог стать победным, а также лишилась мяча Уилсона против Швейцарии.
Уже со следующего сезона VAR появится и в Премьер-Лиге, в связи с чем Каллум испытывает большие опасения.
"Естественно я расстроен, что не забил победный гол. Думаю, подобные ощущения мы будем испытывать и в следующем сезоне".
"С VAR игра будет совсем не такой веселой. Обычно ты забиваешь и празднуешь, а теперь тебе приходится ждать, пока гол засчитают — а если не засчитают, ты словно опустошен".
"Конечно, лично я разочарован, что мой гол не был засчитан. Там не было особого фола, потому что мне противостоял крупный центральный защитник, я слегка отодвинул его, а он просто упал на газон".
"Если в следующем сезоне центральные защитники будут падать на газон, мы увидим много отмененных фолов, а этого не должно быть".
"Это контактный вид спорта, и я думаю, что нападающие определенно должны иметь преимущество в спорных моментах", — сообщил Уилсон Sky Sports.
11.06.2019 00:05
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