Тренер сборной Венгрии сравнил Джеймса с Болтом и Роналдо

Перед матчем со сборной Уэльса в рамках отбора на Евро-2020 главный тренер сборной Венгрии Марко Росси похвалил новобранца "Манчестер Юнайтед" Даниэля Джеймса, сравнив того с легкоатлетом Усейном Болтом и бывшим нападающим сборной Бразилии Роналдо.

Джеймс завершит свой трансфер в "Юнайтед" из "Суонси" за 18 миллионов фунтов стерлингов сразу после возвращения из национальной команды на этой неделе.



В минувшем сезоне 21-летний вингер забил четыре гола и отдал девять голевых передач за "лебедей". Своей игрой Джеймс удостоился похвалы Росси, чья команда сейчас как раз готовится к противостоянию с Даниэлем и его партнерами по валлийской сборной.



"У Джеймса скорость, как у Усейна Болта — это невероятно, насколько он быстр. Я не помню ни одного игрока за последние годы, который бы производил на меня такое впечатление. Его рывки феноменальны, поэтому "Манчестер Юнайтед" его и купил".



"В прошлом я играл против очень быстро игрока, который был для меня лучшим после Марадоны — Роналдо, но он был известен не только скоростью, но и все остальным. Его рывки были похожи на рывки Джеймса, хотя в данный момент у них слегка разное мастерство", — цитирует Росси Sky Sports.